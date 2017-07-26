В Волгограде капитально отремонтировали въезд со стороны Элисты

В Волгограде завершился капитальный ремонт 15-километрового участка трассы на въезде в город со стороны Элисты. Работы выполняло подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор Азов».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор Азов», масштабный ремонт вёлся на федеральной автодороге общего пользования, которая проходит от Элисты до трассы Р-22 «Каспий». Она соединяет Волгоградскую область с Калмыкией, её общая протяжённость — 255 километров.

В результате работ трассу расширили на метр и полностью заменили старое дорожное покрытие. Заодно был произведён ремонт водопропускных труб и системы водоотвода — это снизит риск разрушения дороги в период весенних паводков. На въезде в Волгоград со стороны Элисты рабочие установили новые барьеры и дорожные знаки, а также обновили разметку.

— В районе посёлка Дубовый овраг устроены пешеходные тротуары общей длиной более пяти километров, организовано уличное освещение, установлены четыре остановочных павильона. Мы относимся с особым вниманием к участкам федеральных трасс, которые проходят через населённые пункты, ведь здесь наша задача — обеспечить безопасность и комфорт не только автомобилистов, но и пешеходов, — пояснил Виктор Платонов, заместитель начальника ФКУ «Упрдор Азов».