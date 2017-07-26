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В Волгограде капитально отремонтировали въезд со стороны Элисты
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волгограде капитально отремонтировали въезд со стороны Элисты

Сегодня, 11:46ГородНикита ДробныФото: Farfor-tlt.ru
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