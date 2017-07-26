Больницы Волгоградской области получили новую аппаратуру
Сегодня, 09:47ГородНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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Новое медицинское оборудование получили несколько районных больниц и ведущих клиник Волгоградской области. На приобретение аппаратуры пошли средства из страхового запаса территориального фонда ОМС.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, за последний год на модернизацию оборудования в районных медучреждениях было выделено 60 млн рублей. По этой программе Котельниковская ЦРБ получила современную рентгенодиагностическую цифровую установку, а Еланская и Ленинская ЦРБ — аппараты для анестезии и реанимации.
Кроме того, за счёт средств из фонда ОМС новое оборудование было установлено в областной клинической больнице №1, городской клинической больнице №1 имени Фишера, а также в кардиоцентре. В ближайшие месяцы планируется приобрести диагностический лабораторный комплекс для нужд областного онкологического диспансера — на эту цель выделят около 20 млн рублей.
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