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Больницы Волгоградской области получили новую аппаратуру
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Grigorenko 19

Больницы Волгоградской области получили новую аппаратуру

Сегодня, 09:47ГородНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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