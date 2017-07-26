Больницы Волгоградской области получили новую аппаратуру

Новое медицинское оборудование получили несколько районных больниц и ведущих клиник Волгоградской области. На приобретение аппаратуры пошли средства из страхового запаса территориального фонда ОМС.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, за последний год на модернизацию оборудования в районных медучреждениях было выделено 60 млн рублей. По этой программе Котельниковская ЦРБ получила современную рентгенодиагностическую цифровую установку, а Еланская и Ленинская ЦРБ — аппараты для анестезии и реанимации.