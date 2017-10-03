В Волгограде по числу голосов в городском конкурсе лидирует парк Гагарина

В Волгограде продолжается народное голосование за лучшую городскую парковую территорию. По состоянию на 3 октября из 10 участников конкурса в лидеры вышел парк им. Ю.А. Гагарина, который находится в Краснооктябрьском районе.

Конкурс на лучший социальный проект по благоустройству парковых зон города был объявлен еще весной. Десять парковых территорий Волгограда рассчитывают получить главный приз – 10 млн. рублей.

Согласно промежуточным итогам, пока впереди находится парк им. Ю.А. Гагарина (17501 голос). Следом за лидером идет парк «50 лет Октября» в Кировском районе (14673 голоса). На третьем месте – парковый комплекс «Комсомольский сад» в Центральном районе (13035 голосов).

В рамках первого этапа, когда весной шли работы по благоустройству и озеленению, в парке им. Ю.А. Гагарина высадили молодые саженцы кустарников и деревьев ценных сортов. Здесь появилась целая аллея роз, уход за которой обеспечивает новая автоматическая система полива. Субботники, санитарные часы и другие мероприятия по благоустройству парка охватили порядка 300 неравнодушных граждан.

С мая по август, когда во время второго этапа конкурса проводились общегородские и тематические мероприятия, жизнь в парке буквально кипела. Местные жители стали гостями фестивалей «Ярмарка досуга», «Люблю тебя, Россия!», «Серебряный возраст», «Краски пленительного Востока». Не скучали и пенсионеры: для них регулярно работала танцплощадка «С заботой о Вас», рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.