В Волгограде по числу голосов в городском конкурсе лидирует парк Гагарина
Конкурс на лучший социальный проект по благоустройству парковых зон города был объявлен еще весной. Десять парковых территорий Волгограда рассчитывают получить главный приз – 10 млн. рублей.
Согласно промежуточным итогам, пока впереди находится парк им. Ю.А. Гагарина (17501 голос). Следом за лидером идет парк «50 лет Октября» в Кировском районе (14673 голоса). На третьем месте – парковый комплекс «Комсомольский сад» в Центральном районе (13035 голосов).
В рамках первого этапа, когда весной шли работы по благоустройству и озеленению, в парке им. Ю.А. Гагарина высадили молодые саженцы кустарников и деревьев ценных сортов. Здесь появилась целая аллея роз, уход за которой обеспечивает новая автоматическая система полива. Субботники, санитарные часы и другие мероприятия по благоустройству парка охватили порядка 300 неравнодушных граждан.
С мая по август, когда во время второго этапа конкурса проводились общегородские и тематические мероприятия, жизнь в парке буквально кипела. Местные жители стали гостями фестивалей «Ярмарка досуга», «Люблю тебя, Россия!», «Серебряный возраст», «Краски пленительного Востока». Не скучали и пенсионеры: для них регулярно работала танцплощадка «С заботой о Вас», рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.
В октябре по итогам конкурса состоится награждение самых активных участников. Решением экспертной комиссии парк-победитель получит на свое развитие из бюджета города 10 млн. рублей, занявшие второе и третье места – 7 и 5 млн. рублей соответственно. Оставить свой голос за конкурсанта можно в разделе «Городской конкурс «Лучший парк Волгограда».
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