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В Волгограде по числу голосов в городском конкурсе лидирует парк Гагарина
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде по числу голосов в городском конкурсе лидирует парк Гагарина

Вчера, 18:05ГородСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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