На ремонт проездов во дворах Волгограда направят сэкономленные 6 млн рублей
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, благодаря тому, что ремонт завершается раньше, из сметы исключены расходы на проведение работ в холодное время года. Освободившуюся сумму планируется направить на благоустройство двенадцати дворов — в частности, на восстановление в них дорожного покрытия.
Сейчас дорожники завершают асфальтирование внутриквартальных проездов; когда эти работы будут полностью закончены, начнётся обустройство линий освещения во дворах. За счёт сэкономленных денег выполняются дополнительные мероприятия по благоустройству, в том числе оборудование разъездных карманов и выездов.
В этом году в Волгограде запланировано комплексное обновление 43 дворов и двух общественных зон. На эти цели город получил федеральные средства в размере около 440 млн рублей, еще 10 млн выделено из казны областного центра.
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