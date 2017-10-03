На ремонт проездов во дворах Волгограда направят сэкономленные 6 млн рублей

Программа по созданию комфортной городской среды в Волгограде выполняется с опережением поставленных сроков. За счёт этого удалось сэкономить порядка 6 млн рублей — эти средства пойдут на ремонт внутриквартальных проездов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, благодаря тому, что ремонт завершается раньше, из сметы исключены расходы на проведение работ в холодное время года. Освободившуюся сумму планируется направить на благоустройство двенадцати дворов — в частности, на восстановление в них дорожного покрытия.

Сейчас дорожники завершают асфальтирование внутриквартальных проездов; когда эти работы будут полностью закончены, начнётся обустройство линий освещения во дворах. За счёт сэкономленных денег выполняются дополнительные мероприятия по благоустройству, в том числе оборудование разъездных карманов и выездов.