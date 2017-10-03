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На ремонт проездов во дворах Волгограда направят сэкономленные 6 млн рублей
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На ремонт проездов во дворах Волгограда направят сэкономленные 6 млн рублей

Вчера, 13:41ГородНикита ДробныФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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