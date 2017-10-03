Комиссия ФИФА: чемпионат мира-2018 помогает Волгограду развиваться

Волгоград проходит проверку на готовность принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Сегодня в городе работает группа представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018».

Уже утром они посетили один из главных спортивных объектов — стадион «Волгоград Арена», высоко оценив степень его готовности. Надо отметить, что работы не прекратились даже во время визита высоких гостей. Специалисты подрядной организации продолжают установку кресел на трибунах, крышу укрывают светопрозрачной мембраной, в самом разгаре отделка помещений и покраска металлических конструкций.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Посеянный три недели назад газон зазеленел. Под ним проходит сеть сложных инженерных систем, установленных ранее, которые обеспечивают обогрев, продув, вентиляцию, полив . Уход - по высшему разряду. Специалисты изнеженное поле и подкармливают, и стригут, и содержат в тепле.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Руководство стадиона ориентируется на мнение агротехников. Они определили режим для газона, время первой стрижки — она уже прошла, вторая пройдет через месяц — полтора. Только после этого последует прошивка. Пока все идет в плановом режиме, учитывая климатические условия и погоду. Евгений Харичкин, вице-губернатор Волгоградской области

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Во второй половине дня эксперты отправятся смотреть подготовленную к мундиалю инфраструктуру — аэропорт, дороги, гостиницы и прочие объекты, в числе которых и тренировочные поля.

- Для нас город — это не только стадион, но и другая инфраструктура. От нее зависит, насколько гостям и командам будет комфортно во время проведения такого грандиозного события. Все специалисты от оргкомитета и ФИФА на месте. Наша задача - посмотреть, что сделано и насколько это удобно, может, внести предложения и коррективы. Что касается «Волгоград Арены», то нам предстоит обсудить и принять решение о работе объекта в 2018-ом: как настроить потоки болельщиков, правильно выстроить инфраструктуру, чтобы у всех остались только хорошие впечатления. Колин Смит, директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Этот инспекционный визит в рамках подготовки к ЧМ-2018 - предпоследний и шестой по счету. Завтра такую же проверку комиссия проведет в Калининграде. Участники инспекции уточнили, что подготовку городов-участников между собой не сравнивают — к каждому индивидуальный подход.

- Международные события открывают для регионов новые возможности. Вспомнить Сочи до Олимпиады и после нее. Волгоград — один из примеров, как чемпионат мира помогает развиваться. Стадион, благоустройство, строительство и ремонт дорог, преобразившийся аэропорт не могу не отметить. А самое главное, все это станет хорошим наследием после мундиаля. Дмитрий Годунов, операционный директор Оргкомитета «Россия-2018»

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru