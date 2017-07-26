Жители центра Волгограда на две недели останутся без горячей воды
Сегодня, 15:22ГородНаталья ЖурбинаФото: ozhogkoji.ru
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С завтрашнего дня в ряде домов на шести улицах Центрального района отключат горячую воду.
Здесь не будет горячей воды с 4 по 17 августа. По информации пресс-службы теплоснабжающей организации, отключение связано с остановкой котельной на время проведения планового ремонта.
С 4 по 17 августа горячей воды не будет по следующим адресам:
Ул. Голубинская, дом №8
Ул. Донецкая, дома №№3, 5, 7, 14
Ул. Кубанская, дом №17
Ул. Новороссийская, дома №5, 11
Ул. Рокоссовского, дома №24, 24а, 26, 28
Также не будет горячей воды в здании, где находится Фонд социального страхования.
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