Жители центра Волгограда на две недели останутся без горячей воды

С завтрашнего дня в ряде домов на шести улицах Центрального района отключат горячую воду.

Здесь не будет горячей воды с 4 по 17 августа. По информации пресс-службы теплоснабжающей организации, отключение связано с остановкой котельной на время проведения планового ремонта.

С 4 по 17 августа горячей воды не будет по следующим адресам:

Ул. Голубинская, дом №8

Ул. Донецкая, дома №№3, 5, 7, 14

Ул. Кубанская, дом №17

Ул. Новороссийская, дома №5, 11

Ул. Рокоссовского, дома №24, 24а, 26, 28