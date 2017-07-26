Волгоградские частные перевозчики: «Администрация города нас не слышит»

Частные перевозчики Волгограда продолжают добиваться отмены решения городской администрации о ликвидации большинства популярных микроавтобусных маршрутов, которое вступило в силу ещё весной. Накануне они провели собрание, на котором также присутствовали представители УФАС.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Управление Федеральной антимонопольной службы по региону, главные претензии предпринимателей, входящих в «Ассоциацию пассажирских автотранспортников Волгограда», связаны с категорическим отказом городских властей от любых переговоров и компромиссов. Перевозчики в очередной раз пожаловались, что администрация их не слышит и не желает идти на контакт.

При этом бизнесмены вновь подчеркнули, что готовы и к полному обновлению автопарка, и к приобретению автобусов большой вместимости — но в нынешних условиях просто не понимают, к чему готовиться. «Отсутствует уверенность, что обслуживаемые нами маршруты не будут закрыты», — пояснили перевозчики.

Руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, в свою очередь, заявил, что ведомство будет продолжать настаивать на своей позиции и добиваться отмены решения администрации, которое антимонопольщики считают неправомерным.

— Предприниматели разочарованы итогом судебного процесса по выданному нами предупреждению администрации Волгограда об отмене пункта 4 Документа планирования. К сожалению, Арбитражный суд Волгоградской области не услышал наши доводы. Тем не менее Волгоградское УФАС России будет отстаивать свою позицию о наличии в действиях администрации признаков нарушения антимонопольного законодательства на заседании в суде апелляционной инстанции 17 августа, а если понадобится, и дальше, вплоть до Верховного суда, — пояснил Роман Лучников.