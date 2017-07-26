В волгоградских автобусах стали ездить инвалиды-колясочники

Низкопольные ЛиАЗы – важный шаг на пути создания «безбарьерной среды» для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Езда без препятствий

Шесть лет назад 26-летний Артем Пирвердиев после серьезной травмы оказался в инвалидном кресле. Парень живет в частном доме в поселке Ангарский Дзержинского района, который оборудован для него всем необходимым: широкие дверные проемы, поручни, пандусы. За пределами дома перемещаться на коляске в Волгограде проблематично.

- От моего дома до трамвайной остановки здоровому человеку идти 15 минут, а инвалиду-колясочнику преодолеть этот путь с горки на горку по кочкам и выбоинам без сопровождающего невозможно, - замечает Артем. – Я работаю в благотворительном фонде «Дар сердца», помогаю молодым инвалидам. Не представляю, что бы я делал без автомобиля, ведь общественный транспорт в нашем городе совершенно не приспособлен для инвалидов. С социальным такси тоже непросто - машину приходится заказывать за сутки. Но с появлением низкопольных автобусов ситуация значительно изменилась в лучшую сторону.

На днях Артем впервые после травмы решил проехать на общественном транспорте. Парень припарковал машину недалеко от площади Ленина и в сопровождении сестры Лилии направился к остановке.

Артем Пирвердиев

Через 10 минут подошел низкопольный автобус ЛиАЗ, следующий по маршруту №95. Артем нажал на кнопку, расположенную справа от входа. Дверь автобуса открылась, вышел водитель, опустил пандус и помог Лиле завести коляску в салон на специальную площадку для инвалидов.

- Площадка оборудована поручнями, за которые держится инвалид-колясочник, - объясняет водитель Артур Дубровин. – Если он хочет выйти, то нажимает на специальную кнопку, сигнал поступает ко мне в кабину. Я опускаю автобус на правый бок в самое нижнее положение, захожу в салон, опускаю поручни, опускаю пандус и при необходимости помогаю инвалиду на коляске покинуть салон.

Безопасность и еще раз безопасность

Мамы с колясками, как правило, пандусом не пользуются, хотя для них тоже есть кнопка вызова водителя слева от входа. Когда автобус наклоняется вниз правым боком, мама без сторонней помощи может завести коляску в салон, приподняв передние колеса. Главное условие - водитель должен подъехать к самому краю тротуара.

Фото: e1.ru

Как пояснил Андрей Зеленцов, представитель Ликинского автобусного завода «Группы ГАЗ» в Волгоградском автобусном парке, в низкопольном автобусе ЛиАЗ несколько степеней защиты. Во-первых, машина не тронется с места с опущенным пандусом, во-вторых, автобус не поедет с автонаклоном, в третьих, двери не закроются, пока человек находится в проеме, в-четвертых, автобус не тронется с открытыми дверями – система не даст этого сделать.

Водитель Виктор Харисов 7 месяцев водит низкопольные ЛиАЗы. До этого работал на междугородних автобусах.

- Конечно, пришлось многому научиться, ведь техника новая, - рассказывает Виктор. – Особое внимание инструкторы и наставники обращают на безопасность перевозки особых категорий пассажиров – инвалидов, мам с маленькими детьми, пенсионеров. Пренебрежение правилами посадки и высадки таких пассажиров может привести к печальным последствиям. За все время мне раз шесть попадались пассажиры на инвалидных колясках, - У меня даже постоянный пассажир, который садится в Красноармейском районе и выходит в Кировском. Я вижу его издали, он всегда машет рукой. Техника отличная, водить новые ЛиАЗы – сплошное удовольствие. А самое главное, у маломобильных категорий граждан появилась возможность беспрепятственно перемещаться по городу.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Артем Пирвердиев поездкой в низкопольном ЛиАЗе остался доволен:

- Вполне удобно, - отмечает он. – Если бы к моему дому ходили такие автобусы, я бы чаще пользовался общественным транспортом. Несмотря на тяжкий недуг, многие молодые инвалиды продолжают вести активный образ жизни, заниматься спортом. Доехать до спортзала или спортшколы для инвалидов-колясочников – это проблема. Не только автобусы, но и трамваи, троллейбусы должны быть приспособлены для пассажиров любых категорий, как во всех цивилизованных странах. И конечно, таких комфортабельных низкопольных автобусов в нашем городе должно быть больше, чтобы в часы пик люди не испытывали проблем с общественным транспортом.

Европа становится ближе

Франция

В столицах и крупных городах Европы маршрутные такси – явление крайне редкое. Микроавтобусы выполняют функции социальных такси или задействованы в качестве спецтранспорта (скорая помощь, полиция). Пассажиров перевозит крупногабаритный общественный транспорт, который ходит строго по расписанию. Это позволяет избежать заторов и, как следствие, многочисленных аварий на дорогах. Есть и еще одна причина, почему в Европе нет маршруток: организовать комфортное перемещение маломобильных категорий граждан в микроавтобусах более проблематично, а в европейских странах, как известно, инвалиды-колясочники пользуются общественным транспортом наравне со всеми.

- В Германии под инвалидов «заточен» весь городской транспорт, - рассказывает преподаватель немецкого языка, волгоградец Даниил Сергеев. - За счет низкой платформы и отсутствия ступенек создается впечатление, что автобус как бы «приседает». Если водитель видит человека в коляске, то из первой двери выезжает пандус и инвалид спокойно заезжает в автобус. В некоторых автобусах пандус опускает водитель. Волгоградские новые автобусы ЛиАЗ работают по такому же принципу. Европа становится ближе, и это радует.

Даниил Сергеев

Двухэтажные красные автобусы «Рутмастер» (Routemaster) — визитная карточка Лондона. В качестве рейсового автобуса он последний раз появился на лондонских улицах в декабре 2005 года, отслужив жителям города почти 50 лет.

Лондон

- «Рутмастер не отвечал последним требованиям к общественному транспорту — в нем не было доступа для инвалидных кресел и детских колясок, - рассказывает Эрнест Карвайтен, преподаватель одной из частных школ Лондона. - И только недавно «Рутмастеры» были заменены современными двухэтажными автобусами, где есть специальные приспособления для инвалидов-колясочников.

Эрнест Карвайтен

На днях Эрнест побывал в Волгограде с частным визитом и смог сравнить волгоградские автобусы с лондонскими.

Германия

- Площадка для инвалидов в ЛиАЗах оборудована так же, как в автобусах Великобритании. Есть пандус, по которому инвалид может с помощью сопровождающего или водителя заехать в салон, - делится впечатлениями Эрнест. - И это значительный шаг вперед по сравнению с тем, что я видел в России несколько лет назад. Новые волгоградские автобусы достаточно комфортные, в них есть места для пожилых людей, в жару работают кондиционеры.

Парижанин Жан-Пьер Дидье, который часто бывает в Волгограде и уже оценил комфорт новых волгоградских автобусов, замечает, что в столице Франции в автобусах также есть места, зарезервированные для инвалидов и беременных женщин.

Жан-Пьер Дидье