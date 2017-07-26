В Волгограде школу на тысячу мест строят впервые с 1993 года

В Советском районе Волгограда впервые с 1993 года строится школа на тысячу мест. Сегодня ход её возведения проинспектировал губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, строительство новой школы обойдётся в 608,5 млн рублей; из них 448 млн составят государственные субсидии. В четырёхэтажном здании разместятся сорок учебных классов, три спортзала, актовый зал, библиотеки, лингафонные кабинеты, музей и даже деловой центр. Все работы идут по графику, их планируется завершить до конца года.

— Впервые за четверть века мы строим такую школу. Это первый хороший опыт для реализации задач в сфере образования. Это не элитарная школа, обычная — мы формируем стандарт, на который должны ориентироваться все остальные, — отметил губернатор Волгоградской области после осмотра стройплощадки.

Рядом с новым образовательным учреждением обустроят благоустроенный парк, а также спортивные и игровые площадки. Школа сможет принять детей из нового жилого комплекса, который строится сейчас в Советском районе Волгограда.