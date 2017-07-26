В посёлке Краснооктябрьский Волжского появился поливочный водопровод

Новый поливочный водопровод обустраивается в посёлке Краснооктябрьский Волжского. Возле мемориального комплекса уже проложено порядка 300 метров труб.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, инициатива по прокладке водопровода возле мемориальной зоны исходила от местных жителей. Во время весеннего субботника они попросили чиновников мэрии позаботиться о поливе 130 недавно высаженных здесь деревьев — лип, клёнов и акаций.