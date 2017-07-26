В посёлке Краснооктябрьский Волжского появился поливочный водопровод
Сегодня, 11:51ГородНикита ДробныФото: Beauty-things.com
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Новый поливочный водопровод обустраивается в посёлке Краснооктябрьский Волжского. Возле мемориального комплекса уже проложено порядка 300 метров труб.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, инициатива по прокладке водопровода возле мемориальной зоны исходила от местных жителей. Во время весеннего субботника они попросили чиновников мэрии позаботиться о поливе 130 недавно высаженных здесь деревьев — лип, клёнов и акаций.
Городская администрация учла пожелания волжан, привлекла спонсоров и обустроила поливочник. Пока что его протяжённость сравнительно невелика, но ближайшей осенью возле мемориального комплекса появятся ещё 300 метров водопровода — трубы проложат после плановых мероприятий по благоустройству в посёлке Краснооктябрьском.
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