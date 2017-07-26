Со 2 августа картой «Волна» можно оплачивать проезд на речном транспорте

Электронная система оплаты проезда начала действовать на внутригородских водных маршрутах. Напомним, совсем недавно речные пассажирские перевозки перешли под контроль МУП «Метроэлектротранс».

Со 2 августа оплата проезда на речных «трамвайчиках» картой «Волна» доступна в режиме «Электронный кошелек». Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пересс-службе администрации Волгограда, возможность внедрения дополнительных пакетов услуг будет рассмотрена после окончания опытной эксплуатации.

​Все речные суда, курсирующие по маршруту от пристани «Руднева» и «Тулака», оснащены валидаторами. С их помощью пассажиры во время посадки могут оплатить проезд. При оплата проезда за наличный расчет в кассах речного порта и на пристанях сохранена.