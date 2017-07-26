Со 2 августа картой «Волна» можно оплачивать проезд на речном транспорте
Сегодня, 07:11ГородСергей МатанцевФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
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Электронная система оплаты проезда начала действовать на внутригородских водных маршрутах. Напомним, совсем недавно речные пассажирские перевозки перешли под контроль МУП «Метроэлектротранс».
Со 2 августа оплата проезда на речных «трамвайчиках» картой «Волна» доступна в режиме «Электронный кошелек». Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пересс-службе администрации Волгограда, возможность внедрения дополнительных пакетов услуг будет рассмотрена после окончания опытной эксплуатации.
Все речные суда, курсирующие по маршруту от пристани «Руднева» и «Тулака», оснащены валидаторами. С их помощью пассажиры во время посадки могут оплатить проезд. При оплата проезда за наличный расчет в кассах речного порта и на пристанях сохранена.
Электронная система оплаты проезда на пассажирском транспорте внедрена в Волгограде зимой 2017 года. Электронными транспортными картами сегодня пользуются порядка 75 тысяч волгоградцев.
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