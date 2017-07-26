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Новый водопровод в Советском районе Волгограда начнут строить в 2018 году
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
Mozhno li pit vodu iz pod krana

Новый водопровод в Советском районе Волгограда начнут строить в 2018 году

Сегодня, 13:44ГородНикита ДробныФото: Ecoinbusiness.org
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