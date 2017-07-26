Новый водопровод в Советском районе Волгограда начнут строить в 2018 году

В следующем году в Советском районе начнётся строительство нового водопровода. Он обеспечит потребности в воде жителей строящегося микрорайона «Долина».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, соответствующие предварительные договорённости уже достигнуты между областными властями и ООО «Концессии водоснабжения». Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время поездки на стройплощадку новой школы на тысячу мест, возводящейся в микрорайоне.

Новый водопровод и школа будут не единственными объектами инфраструктуры, которые появятся в волгоградской «Долине». Ранее уже началось строительство четырёхполосной дороги, которая соединит эту часть города с главными магистралями, а также были проложены сети газо- и электроснабжения.