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На 39-й Гвардейской началось восстановление смотровых колодцев
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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На 39-й Гвардейской началось восстановление смотровых колодцев

Сегодня, 14:17ГородСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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