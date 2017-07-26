На 39-й Гвардейской началось восстановление смотровых колодцев

В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице 39-й Гвардейской начался очередной этап комплексного обновления дорожного полотна – реконструкция подпорной стенки и восстановление горловин колодцев.

Так как работы здесь идут в дневное время, проезд транспорта может быть затруднен, предупредили автомобилистов в дорожной организации, ведущей ремонт.

Тем, кто сейчас воспользуется дорогой, соединяющей Первую и Вторую Продольные магистрали, нужно быть особо внимательными, так как люки смотровых колодцев приподняты над уровнем проезжей части, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

В мэрии отметили, что восстановительные работы на улице 39-й Гвардейской дивизии не проводились более 20 лет. На объекте в целом заменят более 19 тысяч квадратных метров проезжей части с учетом съездов, свыше 4 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров.

Подрядчик уже полностью заменил бортовой камень, срезал старое дорожное полотно и положил выравнивающего слой асфальтобетона. Лабораторные испытания образцов покрытия подтвердили полное соответствие асфальта требованиям ГОСТ.

Верхний слой покрытия с применением износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона будет укладываться после того, как дорожники восстановят смотровые люки колодцев и ливневые решетки.