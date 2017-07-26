Детские сады Волгограда получили 12 тысяч комплектов постельного белья

Частный инвестор предоставил детским садам Кировского района Волгограда 12 тысяч комплектов постельного белья. Качество новых простыней и наволочек проверила специальная межведомственная группа, в состав которой вошли депутаты городской Думы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, постельное бельё для семнадцати дошкольных учреждений закупила компания, которая обслуживает детские сады Кировского района с 1 января.

Раньше срок службы постельного белья, используемого в детских садах, оценивался в два года — но из-за частой стирки оно приходило в негодность намного раньше. Именно поэтому инвестор решил за собственный счёт снабдить дошкольные учреждения наволочками и простынями, гарантийный срок которых составляет три года. Для каждого воспитанника закупили сразу три комплекта белья, причём все они — местного производства. Родители маленьких волгоградцев уже оценили нововведение и положительно отозвались об инициативе компании.

Одобрили это начинание и в городском департаменте образования: по предварительным оценкам, оно позволяет сэкономить примерно 3% средств, которые детские сады раньше тратили на стирку. Теперь эти деньги удастся направить на более насущные нужды учреждений.

— Благодаря использованию постельного белья местных товаропроизводителей и специально разработанных гиппоаллергенных концентрированных моющих и дезинфицирующих средств мы достигаем высокого качества оказания услуг. Обработка детского белья производится на современном европейском оборудовании в отдельном цехе с соблюдением всех санитарных норм и требований, — пояснил представитель компании Иван Горшков.