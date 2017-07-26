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Детские сады Волгограда получили 12 тысяч комплектов постельного белья
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News3

Детские сады Волгограда получили 12 тысяч комплектов постельного белья

Сегодня, 14:12ГородНикита ДробныФото: Test2.context-smart.ru
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