Детские сады Волгограда получили 12 тысяч комплектов постельного белья
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, постельное бельё для семнадцати дошкольных учреждений закупила компания, которая обслуживает детские сады Кировского района с 1 января.
Раньше срок службы постельного белья, используемого в детских садах, оценивался в два года — но из-за частой стирки оно приходило в негодность намного раньше. Именно поэтому инвестор решил за собственный счёт снабдить дошкольные учреждения наволочками и простынями, гарантийный срок которых составляет три года. Для каждого воспитанника закупили сразу три комплекта белья, причём все они — местного производства. Родители маленьких волгоградцев уже оценили нововведение и положительно отозвались об инициативе компании.
Одобрили это начинание и в городском департаменте образования: по предварительным оценкам, оно позволяет сэкономить примерно 3% средств, которые детские сады раньше тратили на стирку. Теперь эти деньги удастся направить на более насущные нужды учреждений.
— Благодаря использованию постельного белья местных товаропроизводителей и специально разработанных гиппоаллергенных концентрированных моющих и дезинфицирующих средств мы достигаем высокого качества оказания услуг. Обработка детского белья производится на современном европейском оборудовании в отдельном цехе с соблюдением всех санитарных норм и требований, — пояснил представитель компании Иван Горшков.
Межведомственная комиссия осталась удовлетворена итогами проверки качества белья в детсадах Кировского района, однако её представители подчеркнули, что будут продолжать держать ситуацию на контроле и следить за тем, чтобы инвестор добросовестно исполнял взятые на себя обязательства.