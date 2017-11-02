Золотая осень. Фоторепортаж

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За окном - ноябрь, холод, предзимье и мокрый снег с дождем. ИА «НовостиВолгограда.ру» предлагает разбавить серые будни яркими мазками и вспомнить щедрую на краски волгоградскую осень.
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Фото: Руслан Герасимов\ Novostivolgograda.ru
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