Волгоградцам подкрасили воду в батареях отопления

В батареях отопления в многоквартирных домах Волгограда теперь будет циркулировать зеленая вода.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Концессий теплоснабжения», на предприятии уже запустили технологию использования подкрашенного теплоносителя.

Техническая вода, которая является теплоносителем и циркулирует по трубам и батареям многоквартирных домов, будет окрашена в зеленый цвет. Это сделают с помощью безвредного и безопасного красителя.

Это технология позволит гораздо быстрее обнаруживать утечки на трубопроводах и оборудовании, а также ускорить проверки целостности системы ГВС.