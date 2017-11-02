Волгоградцам подкрасили воду в батареях отопления
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Концессий теплоснабжения», на предприятии уже запустили технологию использования подкрашенного теплоносителя.
Техническая вода, которая является теплоносителем и циркулирует по трубам и батареям многоквартирных домов, будет окрашена в зеленый цвет. Это сделают с помощью безвредного и безопасного красителя.
Это технология позволит гораздо быстрее обнаруживать утечки на трубопроводах и оборудовании, а также ускорить проверки целостности системы ГВС.
Специалисты «Концессий водоснабжения» призывают волгоградцев в случаях , когда из крана с горячей водой течёт жидкость с зеленым оттенком, сообщить об этом в управляющую организацию либо в диспетчерскую тепловых сетей.
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