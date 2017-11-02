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Причиной прорыва канализации в Волгограде могла стать халатность рабочих
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Причиной прорыва канализации в Волгограде могла стать халатность рабочих

Сегодня, 15:20ГородНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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