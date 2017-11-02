Причиной прорыва канализации в Волгограде могла стать халатность рабочих

В Дзержинском районе Волгограда бригады коммунального оператора до сих пор устраняют крупный засор канализации. Представители мэрии утверждают, что авария произошла из-за незаконных врезок, однако местные предприниматели придерживаются совсем иной версии.

В редакцию ИА «НовостиВолгограда.ру» обратился предприниматель, чьи торговые объекты раньше располагались на пересечении улицы Землячки и проспекта Жукова. По его словам, версия городской администрации не соответствует действительности: причиной «фекального потопа», угрожающего окрестным домам, могла стать недобросовестность рабочих, сносивших ликвидированные павильоны.

— У меня на этом месте больше десяти лет стоял киоск. Там располагался остановочный павильон, в нём было восемь официально проведённых санузлов — всё подключалось законно, без нарушений. Они выходили в канализационный коллектор глубиной в семь метров. Я за этим коллектором следил, как за ребёнком, — рассказал предприниматель Роман Джавалян. — Были времена, когда аренда земли здесь доходила до 140-150 тысяч рублей. Я эти деньги платил, и арендаторы, которые работали в павильоне, тоже платили налоги. Всегда платили за воду, за канализацию. Никаких незаконных врезок там не было, и районная администрация это прекрасно знает.

По словам коммерсанта, всё изменилось после утверждения новой схемы размещения нестационарных торговых объектов. Договор с Романом Джаваляном расторгли, предпринимателя обязали снести павильон. При этом компенсационное место ему так и не предоставили, хотя он обращался с соответствующей просьбой. Проиграв несколько судов, бизнесмен понял, что дальше работать ему не дадут, и принял решение самостоятельно демонтировать киоск.

Однако сроки сноса павильона совпали с приездом в Волгоград премьер-министра Дмитрия Медведева. Перед его визитом в начале августа местные власти торопились «зачистить» ландшафт от нестационарных торговых объектов — и поэтому приступили к их демонтажу, не дожидаясь действий предпринимателей. Павильоны просто сровняли с землёй.

Роман Джавалян уверен: рабочие, нанятые районной администрацией для проведения работ по сносу, действовали второпях и непрофессионально. Более того, именно по их вине, возможно, произошёл засор канализационного коллектора.

— У нас было восемь колодцев. Рабочие втихаря сняли с них металлические люки. Теперь эти колодцы стоят открытыми, даже страшно думать, что будет, если кто-нибудь туда упадёт, — говорит Роман Джавалян. — Заодно сняли люк и с большого коллектора: видимо, думали, что он тоже мне принадлежит. Потом, чтобы замести следы, стали ровнять всё сверху спецтехникой. Просто засыпали колодцы, а вместе с ними засорили этот семиметровый коллектор. Теперь все эти канализационные воды пошли наверх, в некоторых домах первые этажи почти затопило фекалиями. Мы сейчас подаём документы в полицию, направляем обращения в прокуратуру и губернатору, потому что это совершенно недопустимая ситуация.