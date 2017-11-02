Новую школу в Волгограде достроят к концу года
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», школа возводится в соответствии с государственной программой. В реализацию проекта уже вложено 554 млн рублей, из них 447 млн рублей — средства федеральной субсидии.
В новом учреждении появится высокотехнологичное оборудование, школьникам обеспечат доступ в Интернет и к интерактивным учебным пособиям. Проект предусматривает также наличие многофункционального спортзала, «школьного делового центра», актового зала, нескольких библиотек и даже веб-мастерской. Учиться в школе смогут в том числе и дети-инвалиды, для нужд которых предусмотрят пандусы, подъёмники и прочие удобства.
По информации пресс-службы областной администрации, на данный момент завершено строительство основных конструкций здания и котельной, которая будет обеспечивать школу отоплением. Ведётся подключение инженерных коммуникаций и обустройство спортплощадки, закупается техника. Все работы выполняются в соответствии с планом, так что образовательное учреждение могут официально открыть уже в начале следующего года.
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