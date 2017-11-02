Новую школу в Волгограде достроят к концу года

К концу года в Советском районе Волгограда появится новая школа на тысячу мест. Такие крупные образовательные учреждения не строились в регионе с 1993 года.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», школа возводится в соответствии с государственной программой. В реализацию проекта уже вложено 554 млн рублей, из них 447 млн рублей — средства федеральной субсидии.

В новом учреждении появится высокотехнологичное оборудование, школьникам обеспечат доступ в Интернет и к интерактивным учебным пособиям. Проект предусматривает также наличие многофункционального спортзала, «школьного делового центра», актового зала, нескольких библиотек и даже веб-мастерской. Учиться в школе смогут в том числе и дети-инвалиды, для нужд которых предусмотрят пандусы, подъёмники и прочие удобства.