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Новую школу в Волгограде достроят к концу года
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Новую школу в Волгограде достроят к концу года

Сегодня, 12:37ГородНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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