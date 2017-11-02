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На Самарском разъезде в Волгограде новая схема движения устранила заторы
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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2017 11 02 09 53 04

На Самарском разъезде в Волгограде новая схема движения устранила заторы

Сегодня, 09:55ГородНикита ДробныФото: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AgkYEfQBW1chttps://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AgkYEfQBW1c/ кадр из видео на канале Drone Ca.St Studio
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