На Самарском разъезде в Волгограде новая схема движения устранила заторы

За счёт внедрения новой схемы движения на Самарском разъезде в Дзержинском районе Волгограда удалось существенно сократить количество пробок, а средняя скорость транспорта на проспекте Жукова увеличилась на 10%. Мониторинг ситуации продолжается, и при необходимости в схему могут внести изменения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, главной целью проекта новой схемы движения, разработанной в администрации, было повышение пропускной способности дорог и снижение количества аварий в этой части города. Пока что результаты видеонаблюдения показывают, что модель работает: за счёт отмены левых поворотов заметно снизилось число заторов и повысилась безопасность перекрёстков. Кроме того, сократилось время простоя транспорта на светофорах (напомним, светофорное регулирование на разъезде сохранилось лишь возле трамвайных путей).

Благодаря реализации проекта Самарский разъезд превратился в полноценную двухуровневую развязку: путепровод Третьей Продольной магистрали стал альтернативой проезду по улице Землячки, с него появились два дополнительных съезда. Кроме того, на улице Исторической была расширена проезжая часть. В скором времени с Третьей Продольной можно будет напрямую попасть на Историческую — через восстановленную за счёт сэкономленных средств улицу Лесогорскую и обновлённое шоссе Авиаторов.

В администрации отмечают, что особых проблем при внедрении новой схемы не возникло: она работает примерно так, как ожидали проектировщики. Сейчас средняя скорость движения на проспекте Жукова и Самарском разъезде оценивается в сорок километров в час. Специалисты продолжают изучать ситуацию с использованием данных видеонаблюдения.