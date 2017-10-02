Отопительный сезон в Волгограде всё же может начаться раньше срока
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, губернатор поручил руководителям муниципалитетов обеспечить всё необходимое, чтобы в случае надобности начать отопительный сезон досрочно. На данный момент коммунальщики Волгоградской области готовы к холодам на 98%. Все основные работы выполнены, однако в отдельных районах продолжаются проверки оборудования.
— Нужно быть в готовности при определённых погодных условиях начинать отопительный сезон раньше установленного нормативами срока. В первую очередь внимание прошу обращать на объекты социальной направленности. Такое право у нас есть, и при необходимости этим надо воспользоваться. До этого года такого права не было, — подчеркнул Андрей Бочаров.
Глава региона также напомнил, что важно обеспечить дополнительную проверку систем теплоснабжения перед началом подачи отопления и поддерживать постоянную готовность к исправлению любых нештатных ситуаций.
Напомним, неделю назад мэрия Волгограда сообщала, что отопительный сезон в областном центре не планируется начинать раньше установленного срока. Тепло в дома горожан планируют подавать лишь с того момента, когда в течение пяти дней подряд среднесуточные температуры не будут превышать +8 градусов. По прогнозам синоптиков, в конце этой недели в Волгограде станет заметно теплее, так что отопление жителям областного центра включат, вероятно, не раньше середины октября, когда, как правило, в регионе устанавливается постоянная прохладная погода.
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