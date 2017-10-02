Отопительный сезон в Волгограде всё же может начаться раньше срока

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание, посвящённое подготовке к новому отопительному сезону. Глава региона подчеркнул, что при необходимости коммунальные службы должны обеспечить подачу тепла в дома волгоградцев раньше положенного срока.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, губернатор поручил руководителям муниципалитетов обеспечить всё необходимое, чтобы в случае надобности начать отопительный сезон досрочно. На данный момент коммунальщики Волгоградской области готовы к холодам на 98%. Все основные работы выполнены, однако в отдельных районах продолжаются проверки оборудования.

— Нужно быть в готовности при определённых погодных условиях начинать отопительный сезон раньше установленного нормативами срока. В первую очередь внимание прошу обращать на объекты социальной направленности. Такое право у нас есть, и при необходимости этим надо воспользоваться. До этого года такого права не было, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава региона также напомнил, что важно обеспечить дополнительную проверку систем теплоснабжения перед началом подачи отопления и поддерживать постоянную готовность к исправлению любых нештатных ситуаций.