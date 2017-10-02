Оранжевый дым стоил волгоградскому «Красному Октябрю» 250 тысяч рублей

Ворошиловский районный суд Волгограда привлёк к административной ответственности металлургический комбинат «Красный Октябрь». Предприятию придётся заплатить 250 тысяч рублей штрафа за вредные выбросы в атмосферу.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное Управление Росприроднадзора, причиной взыскания стал густой оранжевый или ржаво-красный дым, к которому уже давно привыкли жители Краснооктябрьского района. Административное производство в отношении металлургического комбината было начато ещё в июне; между тем выбросы продолжаются до сих пор. Совсем недавно, в конце сентября, волгоградцы в очередной раз жаловались на клубы рыжего дыма и сильный запах гари в окрестностях завода.