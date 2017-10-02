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Оранжевый дым стоил волгоградскому «Красному Октябрю» 250 тысяч рублей
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Оранжевый дым стоил волгоградскому «Красному Октябрю» 250 тысяч рублей

2 октября, 10:14ГородНикита ДробныФото: proxy.whoisaaronbrown.com
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