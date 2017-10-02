Оранжевый дым стоил волгоградскому «Красному Октябрю» 250 тысяч рублей
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное Управление Росприроднадзора, причиной взыскания стал густой оранжевый или ржаво-красный дым, к которому уже давно привыкли жители Краснооктябрьского района. Административное производство в отношении металлургического комбината было начато ещё в июне; между тем выбросы продолжаются до сих пор. Совсем недавно, в конце сентября, волгоградцы в очередной раз жаловались на клубы рыжего дыма и сильный запах гари в окрестностях завода.
Росприроднадзор установил, что выбросы «Красного Октября» загрязняют атмосферный воздух, в связи с чем суд назначил заводу штраф. Однако соответствующее решение ещё не вступило в законную силу, и представители предприятия могут его обжаловать.
Напомним, неделю назад стало известно, что с «Красного Октября» взыскали более 2 млн рублей в счёт возмещения ущерба, нанесённого водным объектам.
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