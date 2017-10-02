Долги «ВИМ-Авиа» не выпускают волгоградцев из Турции

Турецкий отдых теперь уже не отдых, а нервотрепка. Вчера из Анталии не вылетели, как минимум, еще три борта — на Белгород, Нижний Новгород и Волгоград.

В 21:45 рейс, который должен был доставить наших соотечественников на родину, так и не поднялся в воздух. Его отменили. «Уважаемые гости TEZ-тур, информация по вылету не пришла. Ждем завтра — либо с утра, либо в обед» - такую записку получили постояльцы одного из отелей курорта. Внизу листка еще одна неутешительная новость, выделенная тремя восклицательными знаками и нижним подчеркиванием: «Выселение в 12:00».

Фото: novostivolgograda.ru

Такое сообщение получил и корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», который сейчас находится в Анталии. Мы связались с ним, чтобы уточнить ситуацию.

- После окончания основного отдыха нас поселили в отель классом ниже, назначив время вылета на сегодня на 23:55. Пассажиры кинулись в телефоны смотреть рейс в электронном расписании на сайте аэропорта. Но такого рейса не оказалось — одна лишь Москва. Пошли разбираться. На наши вопросы представители турфирмы ответили, что онлайн-табло не аргумент, оно постоянно меняется. Но, видимо, ориентироваться на него следовало бы — только что сообщили, что домой попадем не раньше завтрашнего обеда. Вроде бы борт в 13:00. Опять же, вроде бы, - рассказал наш корреспондент.

Фото: аэропортволгоград.рф

Кстати, смена гостиницы вылилась в дополнительные траты. Проживание в номерах попроще бесплатное, как и обещал туроператор. Но заселившись ближе к вечеру, к 12 часам следующего дня отдыхающим вновь пришлось собирать вещи — таковы правила отелей. Чтобы не сидеть оставшееся время до вылета на чемоданах в холле, постояльцам поневоле пришлось отдать 40$, продлив время пребывания в номерах.

- Сейчас, после переноса даты вылета на завтра, нас заново расселили по номерам. 40$ вернули, но с боем, - поделился свежей информацией волгоградский журналист.

Фото: rusgosnews.com

Напомним, авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября из-за финансовых проблем прекратила выполнение всех чартерных рейсов. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Как сообщает ТАСС, на сегодняшний день следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Им были предъявлены обвинения. Кроме того, правительство выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов компании-должника, в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Стоит отметить, что общая сумма долга составляет порядка 1,3 млрд. рублей.

Из-за такого форс-мажора сотни волгоградцев остались без отпуска. На прошлой неделе отменили чартер №9131 на Анталию. Обладателям путевок турфирма предложила три выхода из сложившейся ситуации: сохранить проживание, но аннулировать авиаперелет, перебронироваться на другие направления, не меняя турфирму, или же вернуть средства в полном объеме. И пока волгоградцы ломают голову и выбирают подходящее решение дома, волгоградцы в Анталии находятся в раздумьях другого характера.

Фото: gospress.ru