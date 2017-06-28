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В Ворошиловском районе Волгограда завершён ремонт двух улиц
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В Ворошиловском районе Волгограда завершён ремонт двух улиц

Сегодня, 12:50ГородНикита ДробныФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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