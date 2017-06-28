В Ворошиловском районе Волгограда завершён ремонт двух улиц

В Волгограде завершились работы по комплексному ремонту улиц Ленкоранской и Чарджуйской в Ворошиловском районе. Дорожное полотно здесь обновлено впервые за десять с лишним лет.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, подрядчик уже сдал в эксплуатацию оба объекта. На участке длиной свыше шестисот метров было полностью отфрезерован старый асфальт, установлены бордюры, обустроены тротуары, уложен новый выравнивающий слой и верхнее дорожное покрытие. Площадь обновлённой проезжей части составила более 5 тысяч квадратных метров.

Все работы выполняло МБУ «Северное», их ход контролировала муниципальная служба заказчика. После завершения основной части ремонта пробы асфальта были отобраны для лабораторных исследований; анализ показал, что все нормы и стандарты качества были соблюдены. Гарантия на выполненные работы — четыре года.

— Все слои асфальта проверяются лабораторией на соответствие требованиям ГОСТа по физико-механическим свойствам, а также верхний слой — по коэффициенту уплотнения. По итогам обследования объекта состоялась приёмка работ дорожного предприятия, — пояснил представитель МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин.