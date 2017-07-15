В Волжском обкатывают инновационный электробус

Волгоградские производители готовятся к официальному показу электробуса в Москве. В эти дни чудо техники проходит обкатку на улицах Волжского.

Специалисты заверяют, что по параметрам машина превосходит существующий общественный транспорт региона, но нет предела совершенству. Сегодня инженеры завода продолжают модернизировать механизмы и улучшать характеристики.

Как поведет себя электробус после очередных изменений, показывают испытания в городских условиях. Схему обкатки корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» разъяснили в пресс-службе автобусного предприятия.

На условную линию машина выходит пустая, ни о каких пассажирах речи быть не может. Задача водителя — проехать по заданному маршруту со средней скоростью и вернуться на базу. Там специалисты вновь смотрят, как ведут себя узлы и агрегаты электробуса.

Работает гибрид троллейбуса и автобуса от батареи, которую заряжают на заводе от стандартного источника тока напряжением 380 вольт. Весь процесс занимает 8 часов, а полного заряда хватает на 250 километров.

Новый вид транспорта несколько недель назад протестировал глава региона Андрей Бочаров.

Генеральный директор завода-производителя Алексей Бакулин рассказал губернатору, что электробус сконструирован из отечественных деталей. Здесь есть все — системы ГЛОНАСС и климат-контроля, видеокамеры.

Отдельного внимания заслуживает мощный двигатель, который в сочетании с автоматической коробкой передач создает отличную динамику, плавность разгона и торможения. Еще одна фишка — бесшумность. Чтобы убедиться в этом, Андрей Бочаров даже попросил выключить работающий во время поездки кондиционер. И действительно — тишина.