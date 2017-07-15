В Волжском обкатывают инновационный электробус
Специалисты заверяют, что по параметрам машина превосходит существующий общественный транспорт региона, но нет предела совершенству. Сегодня инженеры завода продолжают модернизировать механизмы и улучшать характеристики.
Как поведет себя электробус после очередных изменений, показывают испытания в городских условиях. Схему обкатки корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» разъяснили в пресс-службе автобусного предприятия.
На условную линию машина выходит пустая, ни о каких пассажирах речи быть не может. Задача водителя — проехать по заданному маршруту со средней скоростью и вернуться на базу. Там специалисты вновь смотрят, как ведут себя узлы и агрегаты электробуса.
Работает гибрид троллейбуса и автобуса от батареи, которую заряжают на заводе от стандартного источника тока напряжением 380 вольт. Весь процесс занимает 8 часов, а полного заряда хватает на 250 километров.
Новый вид транспорта несколько недель назад протестировал глава региона Андрей Бочаров.
Генеральный директор завода-производителя Алексей Бакулин рассказал губернатору, что электробус сконструирован из отечественных деталей. Здесь есть все — системы ГЛОНАСС и климат-контроля, видеокамеры.
Отдельного внимания заслуживает мощный двигатель, который в сочетании с автоматической коробкой передач создает отличную динамику, плавность разгона и торможения. Еще одна фишка — бесшумность. Чтобы убедиться в этом, Андрей Бочаров даже попросил выключить работающий во время поездки кондиционер. И действительно — тишина.
Стоимость одного электробуса значительно выше, чем газомоторного автобуса или троллейбуса. Сейчас она составляет 23 миллиона рублей. По словам производителя, регион может претендовать на субсидию из федерального бюджета, чтобы закупить партию инновационных машин и выпустить их на линии.