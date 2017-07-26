В Волжском идёт комплексный ремонт дорог в рамках целевого проекта
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, работы начались на прошлой неделе и продлятся до конца августа. Сейчас бригады компании-подрядчика укладывают выравнивающий слой асфальта; все работы ведутся днём, на них заняты около тридцати человек.
— В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Волжском будет обновлено дорожное покрытие на шести объектах, ещё на одном участке предусмотрено обустройство светофорных объектов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Общий объём финансирования в 2017 году на территории Волжского в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях софинансирования составляет 148 миллионов рублей, — пояснил исполняющий обязанности вице-мэра Волжского Газанфар Гулуев.
По словам Анатолия Васильева, председателя комитета транспорта региональной администрации, по программе «Безопасные и качественные дороги» в Волгоградской области ремонтируются 136 объектов. Проект рассчитан до 2025 года. Помимо восстановления дорожного полотна, он предусматривает установку светофоров и знаков, линий освещения и барьерных ограждений. Планируется, что реализация программы позволит снизить аварийность на 79 участках трасс, где чаще всего происходят ДТП.