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В Волжском идёт комплексный ремонт дорог в рамках целевого проекта
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В Волжском идёт комплексный ремонт дорог в рамках целевого проекта

Сегодня, 09:54ГородНикита ДробныФото: пресс-служба администрации г. Волжского
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