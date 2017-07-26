В Волгограде день ВДВ начнется с возложения цветов к Вечному огню

В среду, 2 августа, в России отмечается 87-я годовщина создания Воздушно-десантных войск. В честь этого дня в Волгограде пройдут торжественные мероприятия.

Празднование дня ВДВ начнется в 10 часов утра с митинга на Аллее Героев. После чего состоится возложение венков и цветов к Вечному огню.

В 10.30 здесь же все, кто служил в ВДВ, вместе со своими семьями присоединятся к акции «Бессмертный десантный взвод». Собравшиеся пройдут с портретами погибших воинов-десантников по Аллее Героев до Центральной набережной.

А уже в 11 часов дня состоится концерт творческих коллективов Волгограда и спортивный праздник, посвященный 87-летию ВДВ.

В это же время на Верхней террасе набережной волгоградцы смогут побывать на выставке военной техники ДОСААФ России.

Наверняка много будет желающих посмотреть соревнования среди команд десантников по укладке парашютов, разборке и сборке автоматов, перетягиванию каната и поднятию гирь. Также будет проведена демонстрация комплексов специальных упражнений, приемов рукопашного боя ВДВ.