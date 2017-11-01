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В Дзержинском районе Волгограда коммунальщики устраняют фекальный потоп
Сюжеты:
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В Дзержинском районе Волгограда коммунальщики устраняют фекальный потоп

Сегодня, 16:21ГородНикита ДробныФото: https://vk.com/ghest_volgograd?w=wall-54186050_5603169%2Fall
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