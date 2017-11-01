В Дзержинском районе Волгограда коммунальщики устраняют фекальный потоп

Бригады компании «Концессии водоснабжения» работают на пересечении улицы Землячки и проспекта Жукова в Волгограде, где из-за незаконных врезок прорвало канализацию. Когда проблема будет окончательно устранена, пока не уточняется.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации, засор, из-за которого канализационные воды хлынули на поверхность, образовался по вине местных предпринимателей. Раньше в этой части Дзержинского района располагались нестационарные торговые объекты, чьи владельцы незаконно подключились к системе водоотведения. Они систематически спускали в канализацию посторонние предметы, так что участок трубопровода оказался полностью забит.

— В рамках наведения порядка в сфере торговли и потребительского рынка территория была освобождена от несанкционированной торговли. Павильоны были демонтированы, однако трубы водоотведения без профилактической очистки к этому моменту перестали должным образом функционировать, в результате чего произошёл крупный механический засор, — пояснили в пресс-службе мэрии.

Разлив фекальных вод не вызвал особой радости у жителей близлежащих домов по улицам Гейне и Шекснинской — они начали массово обращаться в коммунальные службы с жалобами на неприятный запах. А частный дом по Гейне,18 фекальные воды просто залили. Возмущенный пост хозяева выложили в одной из групп в соцсетях накануне.