Из-за сильного ветра рабочие прекратили красить «Волгоград Арену»

Сильный ветер, гуляющий по Волгограду, помешал проведению работ на строящемся к ЧМ-2018 стадиону. На «Волгоград Арене» пришлось приостановить окраску металлоконструкций, пока погода не нормализуется.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу генподрядчика по строительству стадиона АО «Стройтрансгаз», в течение всего ноября на арене будет идти покраска основных конструкций. Материалы, используемые в ходе работ, прошли испытания в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии. Они признаны безопасными для здоровья горожан.

Из-за ветреной погоды частицы краски могут разлетаться далеко по окрестностям стадиона. В связи с этим волгоградцам временно не рекомендуют парковать автомобили рядом со спортивной ареной — на улицах Батальонной, Чуйкова, участках проспекта Ленина и Центральной набережной, а также в районе строительства рокадной дороги.

— Окраска металлоконструкций стадиона «Волгоград Арена» будет осуществляться только при погодных условиях, благоприятных для выполнения данных работ. При возникновении сильного порывистого ветра работы по окраске вестись не будут, — подчеркнули в пресс-службе АО «Стройтрансгаз».