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Из-за сильного ветра рабочие прекратили красить «Волгоград Арену»
Сюжеты:
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Из-за сильного ветра рабочие прекратили красить «Волгоград Арену»

Сегодня, 09:35ГородНикита ДробныФото: пресс-служба АО «Стройтрансгаз»
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