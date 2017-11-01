Из-за сильного ветра рабочие прекратили красить «Волгоград Арену»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу генподрядчика по строительству стадиона АО «Стройтрансгаз», в течение всего ноября на арене будет идти покраска основных конструкций. Материалы, используемые в ходе работ, прошли испытания в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии. Они признаны безопасными для здоровья горожан.
Из-за ветреной погоды частицы краски могут разлетаться далеко по окрестностям стадиона. В связи с этим волгоградцам временно не рекомендуют парковать автомобили рядом со спортивной ареной — на улицах Батальонной, Чуйкова, участках проспекта Ленина и Центральной набережной, а также в районе строительства рокадной дороги.
— Окраска металлоконструкций стадиона «Волгоград Арена» будет осуществляться только при погодных условиях, благоприятных для выполнения данных работ. При возникновении сильного порывистого ветра работы по окраске вестись не будут, — подчеркнули в пресс-службе АО «Стройтрансгаз».
Напомним, в данный момент на «Волгоград Арене» начинается завершающий этап обустройства футбольного поля: газон прошивают специальным полимерным волокном, которое повысит его износоустойчивость.
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