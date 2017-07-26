За июль транспортной картой «Волна» обзавелись более 4 тысяч волгоградцев
Сегодня, 09:52ГородНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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За июль в Волгограде увеличилось количество пассажиров, оплачивающих проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах с помощью электронной транспортной карты «Волна».
По информации пресс-службы администрации Волгограда, за июль их число увеличилось еще на 4,2 тысячи, и сейчас, в целом, «армия» владельцев электронных карт составляет более 77,2 тысяч волгоградцев.
Из 4200 приобретенных волгоградцами в июле транспортных карт почти 1900 используются как электронный кошелек.
Помимо этого, в прошедшем месяце пассажирами куплено около 550 новых общегражданских электронных проездных билетов, 760 льготных проездных, а также, несмотря на время летних каникул 420 школьных и порядка 100 студенческих карт.
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