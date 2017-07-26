За июль транспортной картой «Волна» обзавелись более 4 тысяч волгоградцев

За июль в Волгограде увеличилось количество пассажиров, оплачивающих проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах с помощью электронной транспортной карты «Волна».

По информации пресс-службы администрации Волгограда, за июль их число увеличилось еще на 4,2 тысячи, и сейчас, в целом, «армия» владельцев электронных карт составляет более 77,2 тысяч волгоградцев.

Из 4200 приобретенных волгоградцами в июле транспортных карт почти 1900 используются как электронный кошелек.