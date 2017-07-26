Волгоградский кукольный театр переедет в бывший кинотеатр «Победа»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в обновлённом кинотеатре будут обустроены два зрительных зала, гримёрки, зал для проведения массовых мероприятий и выставок, комнаты для детских кружков и секций, склады и прочие хозяйственные помещения. Проект реконструкции планируется составить до конца года, после чего начнётся его реализация.
Согласно распоряжению губернатора Андрея Бочарова, после комплексного восстановления бывшего кинотеатра сюда переедет кукольный театр. Секции городского детско-юношеского центра, которые сейчас занимают помещение «Победы», в свою очередь, вернутся в обновлённое здание ГДЮЦа.
Напомним, здание «Победы» было построено в 1895 году; изначально в нём располагалось ремесленное училище. В ходе Сталинградской битвы оно было почти полностью разрушено, а затем восстановлено в 1948 году по проекту архитектора Ефима Левитана. Вплоть до 2006 года в нём находился кинотеатр.