Волгоградский кукольный театр переедет в бывший кинотеатр «Победа»

Бывший кинотеатр «Победа» в центре Волгограда ожидает комплексная реконструкция, после которой в здании разместят кукольный театр, детские кружки и секции. Проектную документацию разработает компания «Волгоградгражданпроект».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в обновлённом кинотеатре будут обустроены два зрительных зала, гримёрки, зал для проведения массовых мероприятий и выставок, комнаты для детских кружков и секций, склады и прочие хозяйственные помещения. Проект реконструкции планируется составить до конца года, после чего начнётся его реализация.

Согласно распоряжению губернатора Андрея Бочарова, после комплексного восстановления бывшего кинотеатра сюда переедет кукольный театр. Секции городского детско-юношеского центра, которые сейчас занимают помещение «Победы», в свою очередь, вернутся в обновлённое здание ГДЮЦа.