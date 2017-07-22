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Волгоградские автобусы будут работать в Питере: волгоградцы недовольны
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Волгоградские автобусы будут работать в Питере: волгоградцы недовольны

Сегодня, 12:02ГородМарина СабадашФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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