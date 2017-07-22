Волгоградские автобусы будут работать в Питере: волгоградцы недовольны

В Санкт-Петербург прибыла партия автобусов волгоградского производства. Тринадцать единиц приобрел холдинг «Питеравто».

Машины выйдут на маршрут «Гатчина - станция метро «Московская»», где заменят отслужившие свое ЛиАЗы. «Топтать» асфальт северной столицы автобусам волгоградского производства не в первой - здесь ездят и «Волжанины», и «СитиРитмы». Но крупнейший холдинг «Питеравто» впервые обратил свое внимание на автобусы волгоградского производства. До этого 10 лет подряд перевозчик отдавал предпочтение продукции «Группы ГАЗ», сообщает «Питертранспорт».

Для газомоторных автобусов в одном из поселков Ленинградской области построили специальную станцию с возможностью заправки метаном. Полного бака должно хватить на 7 часов беспрерывной работы.

Фото: farfor-tlt.ru

Такая новость волгоградцев не обрадовала. «Главное, к нам ЛиАЗы с ПАЗиками. А в Питер - новые автобусы...» , - возмущаются пользователи соцсетей.

На городских улицах транспорт компании из Санкт-Петербурга появился в начале 2017 года. Вышел он на смену маршруткам в рамках внедрения комплексной транспортной схемы. Сегодня на линиях работают 164 автобуса большой вместимости, но гладкой эту работу не назовешь.

В жару «кипели» двигатели, на полпути случались поломки, запчасти давали течь - все это фотографировали и прохожие, и пассажиры, а о летних поездках без кондиционера уже можно книгу писать. Про «комфортный транспорт» рассказал в ролике камышинский интернет-мультипликатор, заставив волгоградцев изрядно посмеяться.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

«Шумные, громко двигатель работает. И кондиционер не включают, потому что перегреваются. Наши волжские автобусы тише», - поддерживают местного производителя в соцсетях горожане.

Несколько недель назад волжский завод представил губернатору Андрею Бочарову электробус - смесь автобуса и троллейбуса. Недорогой в обслуживании, экологичный, удобный - по словам специалистов, за ним будущее транспорта. К примеру, Москва планирует пересесть на электрический транспорт к 2020 году, сообщает «Газета.Ru». О покупке задумываются и другие регионы.