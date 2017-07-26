Во дворах Волгограда формируют «современную городскую среду»

В Волгограде продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Один из дворов, вошедший в программу, располагается в Красноармейском районе в районе улицы Фадеева и проспекта Героев Сталинграда.

Работы по благоустройству здесь в самом разгаре. Уже появились новые скамейки и урны возле подъездов, установлен детский городок. В ближайшие дни в этом дворе начнется ремонт внутриквартальных проездов.

Двор по улице Фадеева стал хорошим примером, как сами волгоградцы смогли повлиять на судьбу своей дворовой территории. Жители принимали участие в обсуждении проекта благоустройства двора, вносили свои корректировки по перечню работ.

‑ На сегодняшний день во дворе обустроена детская игровая площадка, установлены скамейки, урны. На финальной стадии установка ограждений – до второго августа все работы будут завершены.Алексей Колбеев, заместитель главы администрации Красноармейского района Волгограда

Часть затрат по комплексному благоустройству дворовой территории взяла на себя управляющая организация. Работники ЖКХ выполнили омолаживающую обрезку деревьев, обновили фасады жилых домов.

Видя, как на глазах меняется их двор, на субботники выходят и сами жители. Завершающим этапом благоустройства двора станет осенняя посадка 50 деревьев различных пород – саженцы предоставит МУ «Дендрарий Красноармейского района Волгограда».