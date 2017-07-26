В Волгограде на площади Советской бесплатно показывают советские мультики
Сегодня, 12:12ГородНаталья ЖурбинаФото: multiurok.ru
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Каждую пятницу с 20 часов на площади Советской волгоградская ребятня может познакомиться с классикой советской мультипликации.
Организатор проекта - молодежно-подростковый центр Ворошиловского района Волгограда. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в учреждении, реализация данного проекта началась летом прошлого года и он сразу стал популярным.
На вопрос, почему именно советские мультики, в молодежно-подростковом центре ответили, что они наполнены особой эстетикой, учат детей добру, а потому их нужно популяризировать.
Уже подготовлено расписание летней киноплощадки на август. В этом месяце по пятницам на площади Советской волгоградцы смогут посмотреть «Дюймовочку», «Чиполлино», «Малыш и Карлсон», «В стране невыученных уроков», «Простоквашино».
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