Почти все жилые дома Волжского подготовлены к отопительному сезону

В Волжском завершается подготовка к новому отопительному сезону. Практически во всех жилых домах города уже проведены все необходимые работы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, из примерно 1,6 тысячи домов в 85% промыты системы внутреннего теплоснабжения; опрессованы 95% тепловых узлов в многоквартирных зданиях. Жилой фонд города-спутника уже практически полностью готов к зиме.

В бюджетных учреждениях также продолжаются соответствующие работы: промывка проведена в 97% объектов, опрессованы 99% теплоузлов. В тридцати двух школах Волжского подготовка к отопительному сезону завершена приблизительно на 85%.