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Почти все жилые дома Волжского подготовлены к отопительному сезону
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Почти все жилые дома Волжского подготовлены к отопительному сезону

Сегодня, 13:05ГородНикита ДробныФото: yenisafak.com
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