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Монтаж «умной» кровли на «Волгоград Арене» засняли с квадрокоптера
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Монтаж «умной» кровли на «Волгоград Арене» засняли с квадрокоптера
Сегодня, 10:32ГородВиталий КошелевФото: Денис Лукьянов
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