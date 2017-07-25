Монтаж «умной» кровли на «Волгоград Арене» засняли с квадрокоптера

Уже около недели на стадионе «Волгоград Арена», который примет матчи ЧМ-2018 по футболу, идет монтаж мембранной кровли. Помимо уникальности такого вида конструкции впечатляет ее функциональность.

Она будет по-настоящему «умной» - девятислойная мембрана не притягивает пыль и способна «самоочищаться» под потоками дождя. Это будет происходить через водосточные желоба. Кроме того, покрытие кровли создаёт такой эффект рассеивания солнечных лучей, при котором общий уровень освещённости практически не снижается.

Увидеть кровлю, что называется, в деле пока не представляется возможным – она попросту не готова. Но уже сейчас волгоградские мастера аэросъемки с помощью квадрокоптера сняли монтаж девятислойной мембраны с высоты птичьего полета.

Видео Видео: Денис Лукьянов, https://www.youtube.com

Автор видео Денис Лукьянов в разговоре с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказал, что стадион приобретает законченные черты. Кроме того, радует динамика, с которой ведутся работы. Следующим знаковым моментом, когда квадрокоптер вновь взмоет в воздух, станет укладка на «Волгоград Арене» газонного покрытия. Это должно произойти через несколько недель.

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