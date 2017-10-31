В Царицыне в 1917 большевики взяли власть без крови и раньше, чем в столице

Залп «Авроры», штурм Зимнего дворца, вооруженные толпы солдат и матросов - вот первое, что ассоциируется у многих с Октябрьской революцией. Между тем, по такому сценарию события осени 1917-го развивались далеко не везде. В Царицыне, например, большевики пришли к власти мирным, демократическим путем.

Об этом корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала старший специалист по музейно-образовательной деятельности Мемориально-исторического музея Людмила Жолобова.

- Людмила Ивановна, революция в Петрограде состоялась, как мы знаем, 25 октября 1917 года по старому стилю. Как быстро революционные события докатились до провинциального Царицына?

- Точка отсчета революционных событий — это февраль 1917 года. В Царицыне весь 1917 год — это цепь революционных выступлений: стачки, митинги, демонстрации, выступления. Надо сказать, что как только установилась власть Временного правительства, оно очень пристально наблюдало за событиями в городе.

- А чем была вызвана такая революционная активность?

- Царицын 1917 года, являясь крупным промышленным центром, был мощной базой для большевиков. Здесь был серьезный по количеству отряд пролетариата — 35 тысяч человек! Большая часть из них — это неквалифицированные рабочие: грузчики, рабочие пристани и т.д. Но 9 тысяч составляли высококвалифицированные специалисты, работавшие на крупнейших заводах Царицына. И вот они как раз и стали опорой большевиков в Царицыне.

Митинг по случаю свержения самодержавия. Царицын, март 1917 года Фото: Мемориально-исторический музей

Кроме того, в Царицыне было около 15-20 тысяч солдат — это Царицынский гарнизон, учебные полки, студенческие батальоны. Солдаты не видели смысла в продолжении войны, не понимали, почему Временное правительство ничего не делает для прекращения войны, и не хотели отправки на фронт. И, разочарованные в правительстве, они поддерживали большевиков.

И еще не надо забывать одну вещь — в Царицыне было очень много ссыльных, в том числе и революционеров. Они вели себя достаточно активно: могли редактировать газеты, участвовать в жизни общественных организаций.

- Понятно, революционные силы в Царицыне были представлены довольно широко...

- Но, несмотря на это, а также на ухудшение экономического положения, рост цен, многочисленные митинги и выступления в нашем городе не сопровождались кровавыми событиями. Не было боев - как в самом городе, так и в соседних Саратовской и в Астраханской губерниях и в Донском крае. В 1918-м году кровь прольется, но в 1917-м — нет. Революционный переворот происходил мирным путем — и это одна из особенностей развития революции в Царицыне.

Митинг рабочих и солдат Царицына под лозунгом "Вся власть Советам". Царицын, ноябрь 1917 года Фото: Мемориально-исторический музей

- Неужели, когда происходила смена власти в Царицыне, совсем не было возмущений, недовольства и сопротивления со стороны прежнего городского руководства?

- Мы подошли к еще одной особенности Октябрьской революции в Царицыне - у нас большевики фактически взяли власть раньше, чем в Петрограде. В конце августа проходят перевыборы в городскую Думу, в результате чего совершенно демократическим образом и мирным путем ее возглавляет большевик Яков Ерман, а городским главой становится другой большевик - Сергей Минин.

Яков Ерман Фото: Мемориально-исторический музей

В сентябре 1917 года проходят перевыборы в Царицынский Совет и во главе него становится тот же Сергей Минин, а исполком Царицынского Совета возглавляет Ерман, две трети депутатов — большевики, а это без малого 121 место. То есть большевики пришли к власти в Царицыне демократическим, мирным путем.

Сергей Минин Фото: Мемориально-исторический музей

- А после 25 октября большевиками были предприняты какие-либо решительные действия?

- Нет, Царицынский комитет РСДРП(б) не находит в себе пока еще сил разорвать с меньшевиками-эсерами, и до 4 ноября большевики выжидают, когда вернется со II съезда Советов Яков Ерман. И вот по его возвращению собирается пленум Царицынского Совета, на котором выступает Ерман, рассказывает о событиях в Петрограде и тогда появляется достаточно жесткая резолюция — речь идет о переходе власти к большевикам. И 6 ноября был опубликован знаменитый приказ №1, в котором объявляется о том, что власть в Царицыне переходит в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Царицын, вокзал Фото: Мемориально-исторический музей

- Когда мы говорим о революционных событиях в Царицыне, то на память приходит только две фамилии — Ерман и Минин. Но наверняка в Царицыне были и другие яркие и активные большевики, которые немало сделали для установления новой власти?

- Действительно, но, к сожалению, многие их имена подзабыты. Например, Руфим Яковлевич Левин, друг Ермана и его соратник. Если Ерман занимал пост председателя исполкома, то Левин был его заместителем. И это при том, что ему было всего-навсего около 20 лет. В дальнейшем он стал председателем губернского комитета, а потом был переведен в Москву, где сделал блестящую карьеру, став первым заместителем наркома финансов СССР. Но в 1938 году Левина расстреляли по обвинению в экономической диверсии и шпионаже за участие в антисоветском право-троцкистском блоке.

- 100-летие революции сегодня - это еще один повод, чтобы на основе анализа событий тех лет сделать какие-то выводы, применимые к нашему нынешнему обществу. По Вашему мнению, каковы основные уроки Октябрьской революции?