Роман Беков: «Для региона важны все предприятия»

Перед Волгоградской областью стоит амбициозная задача: увеличить до 2021 года валовый региональный продукт до 1 трлн рублей. В своём недавнем программном докладе губернатор Андрей Бочаров назвал промышленность драйвером экономики Волгоградской области.

За счёт чего регион рассчитывает вернуть себе статус всероссийского индустриального центра? Что ждёт крупнейшие заводы города-героя? Какую пользу принесёт простым волгоградцам реализация крупных инвестиционных проектов? На эти и другие вопросы корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в ходе встречи с волгоградскими журналистами ответил заместитель губернатора, председатель регионального комитета промышленности и торговли Роман Беков.

Роман Сергеевич, в каких отраслях промышленности Волгоградской области наблюдается реальный рост и почувствуют ли его на себе простые волгоградцы?

Для региона важны все предприятия, и одна из главных задач власти – это создание новых рабочих мест, и, как следствие, улучшение качества жизни людей. В регионе активно развиваются четыре ключевых, базовых отрасли. У нас есть стратегии по развитию химической промышленности, металлургии, машиностроения и лёгкой промышленности.

Если говорить о темпах роста, то совокупные показатели у региона могли бы быть значительно выше: область «подтягивают вниз» ограничения ОПЕК на добычу нефти, в результате чего индекс добычи полезных ископаемых с начала года по октябрь составил только 87%. Несмотря на вынужденное сокращение нефтедобычи, ощутимый рост других отраслей уравнивает статистику.

В январе-феврале 2017 года индекс промышленного производства обрабатывающих производств в Волгоградской области составлял 91,7%, был спад. За десять месяцев удалось поднять этот показатель более чем на 9%, и к 1 ноября регион вышел на уровень индекса в 101% в обрабатывающих производствах. Обрабатывающие производства, на долю которых приходится порядка 85% промышленного производства региона, были и остаются локомотивом экономики Волгоградской области.

Растёт и внешнеторговый оборот региона, в том числе за счёт увеличения экспорта более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных промышленных предприятий, обеспечивших рост экспорта, – Волжский трубный завод, волгоградский филиал «Северсталь канаты», «Каустик», «Омсктехуглерод», Волжский абразивный завод, «Лукойл – Волгограднефтепереработка», Волгоградский алюминиевый завод и другие.

К примеру, Волжский трубный завод экспортирует свою продукцию даже в такие страны, как США или Саудовская Аравия, а компания «Никомаг» за первые десять месяцев 2017 года увеличила экспорт оксида и гидроксида магния в десять раз. Рынки меняются, и наши промышленники к ним, безусловно, адаптируются. Практически все вышеперечисленные предприятия вовлечены в реализацию инвестиционных проектов.

Какие новые предприятия откроются в ближайшем будущем и обеспечат новые рабочие места?

За 2017 год уже реализовано пять проектов на сумму 5,4 млрд рублей, создано 266 новых рабочих мест. Например, 115 рабочих мест появилось в регионе за счёт реализации проекта ООО «Быковогаз» по созданию технического комплекса для добычи, переработки и транспортировки природного газа и газоконденсата с Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения. Объём освоенных инвестиций составил более 4,4 млрд рублей.

Волгоградский филиал АО «Северсталь канаты» закончил реализацию инвестпроекта по развитию производства канатов специального назначения – теперь в Волгоградской области будет производиться современная продукция, применяемая в нефтегазодобывающей и горнодобывающей промышленности. По этому проекту объём освоенных инвестиций – около 233 млн рублей.

Отрадно, что развиваются не только крупные промышленные предприятия, но и небольшие производства. К примеру, организация «Доктор Орт» ввела новый цех по производству ортопедической обуви, создав 26 рабочих мест. Это социально значимая продукция, выпуск которой является приоритетным направлением российской промышленной политики. Импортозамещающий проект завершило ООО «Волга индастри» – на предприятии создано производство химических средств защиты растений. Объём освоенных инвестиций – 330 млн рублей, откроются 45 рабочих мест.

До конца текущего, а также в начале следующего года в регионе будет открыто ещё двенадцать новых производств и производственных участков, объём инвестиций превысит 126 млрд рублей. За счёт этого будет создано более 3,1 тысячи рабочих мест. Среди важных проектов – строительство горно-обогатительного комбината ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ввод современного научного центра инновационных лекарственных средств на базе ВолгГМУ, проект филиала «ВГАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ» по возобновлению производства первичного алюминия на волгоградской площадке.

Есть ли в лёгкой промышленности региона инновации, которые позволят жителям нашего региона оценить новую продукцию?

В Камышине сейчас реализуется проект по созданию текстильного кластера, собственниками завода принято решение о начале строительства в 2018 году отделочной фабрики. На текущий момент предприятие является крупнейшим переработчиком хлопковолокна в России (20 тысяч тонн сырья ежегодно). Думаю, до конца следующего года мы запустим первый такой комбинат в Российской Федерации, где будет реализовываться полный промышленный цикл. Хлопок, совместно с Астраханской областью, мы можем выращивать свой, и вся производственная цепочка будет выстроена в полном объёме.

Сумма финансирования формирующегося кластера – порядка 5 млрд рублей, проект является приоритетным для ЮФО. Более тысячи человек уже работают на «Камышинском текстиле», будут ещё созданы дополнительные места. Инвестору оказывается государственная поддержка как на федеральном, так и региональном уровнях. Например, по программе Минпромторга России фабрика получает федеральные субсидии на уплату процентов по кредитам на техническое перевооружение, а также сезонную закупку сырья и материалов.

За последние три с половиной года предприятие получило 153,5 млн рублей государственных субсидий, в том числе в 2017 году порядка 60 млн рублей. Между администрацией Волгоградской области и предприятием заключено инвестиционное соглашение, которое позволяет компании получать региональные налоговые льготы.

Кроме того, в Волжском предприятие «Газпром Химволокно» реализует инвестпроект по развитию импортозамещающего производства полиэфирных кордных тканей. Проект позволит увеличить мощность производства на 1,79 млн погонных метров в год, расширить ассортимент и снизить зависимость отечественных шинных предприятий от зарубежных поставок этого вида продукции. Проект реализуется с использованием нового инструмента государственной поддержки – льготного займа регионального фонда развития промышленности, его сумма составила 100 млн рублей. В инвестиционном портфеле предприятия есть ещё ряд перспективных проектов, общая сумма инвестиций – 3,3 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 200 новых рабочих мест.

Как вы оцениваете промежуточные итоги года в промышленной сфере и какой динамики ожидаете в следующем году?

В этом году объём прироста промышленного производства в регионе за десять месяцев составил более 90 млрд рублей, у нас давно такого не было. Я даже не помню за последнее время таких показателей. Это солидно, особенно учитывая, что сейчас почти нет инфляции, нет резких скачков курсов национальных валют. Несмотря на международные санкции, наши предприятия смогли адаптироваться, найти свою нишу. Они развиваются – во многом благодаря мерам господдержки, предусмотренным на уровне региона и федерации.

Думаю, что 2018 год в плане динамики будет позитивным и активным. В Котельниково на предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» начнётся добыча калийных солей – это очень важный проект, к которому мы десятилетиями стремились, и сейчас он завершается. Уверен, его реализация станет существенным вкладом в социально-экономическое развитие Волгоградской области.

Кроме того, на Волгоградском алюминиевом заводе заработает в полном объёме производство первичного алюминия, откроется фабрика по выпуску обожжённых анодов. Инвестпроект стоимостью более 100 млрд рублей завершил наш нефтеперерабатывающий завод, благодаря чему по итогам этого года область получит рост производства более чем на 40 млрд рублей. Это я оцениваю как хорошие показатели.

«Химпром» – одно из волгоградских предприятий с непростой судьбой. Сейчас рассматривается возможность возрождения завода, а ликвидация его шламонакопителя является актуальной экологической задачей. Какая работа ведётся по восстановлению «Химпрома»?

По проблемным предприятиям, таким как «Химпром», в Волгоградской области ведётся адресная работа, которая находится на контроле губернатора Андрея Бочарова. Работая единой командой, мы выполнили перед коллективом завода все социальные обязательства. Сегодня продолжается диалог с собственниками, мы подводим к завершению процедуры банкротства. По поводу «Химпрома» проводили не одно совещание, и уже есть потенциальный инвестор.

Буквально несколько дней назад мы провели встречу на «Химпроме» по вопросам возобновления работы предприятия, рассматривали инвестиционные проекты. Есть планы по запуску двух производственных цепочек, также есть новые проекты с объёмом вложений примерно 2-3 млрд рублей. Работа с потенциальными инвесторами ведётся, и она будет продолжена.

Что касается шламонакопителя, то уже есть проектно-сметная документация на выполнение работ по ликвидации «белого моря», объём финансирования – порядка 5,3 млрд рублей. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к правительству РФ для совместного решения этого вопроса. В профильных федеральных ведомствах прорабатывается включение данного проекта в государственные программы. Ясно, что сам регион их «не потянет», это проблема федерального значения.

Следует отметить, что отходы на «Химпроме» копились десятилетиями. Помимо «белого моря», на момент закрытия предприятия на его территории находилась примерно 41 тысяча тонн вредных веществ. На сегодняшний день более сорока тысяч тонн производственных отходов уже оттуда вывезены, то есть осталось лишь около 500 тонн. Эти отходы относятся к III-IV классам опасности и не представляют какой-либо серьёзной угрозы. Данная проблема будет решена.

На металлургический комбинат «Красный Октябрь» в связи с загрязнением окружающей среды поступает очень много жалоб и нареканий – как от простых волгоградцев, так и со стороны надзорных ведомств. Будет ли комитет контролировать деятельность крупных волгоградских предприятий в сфере охраны окружающей среды? Ведётся ли в этом направлении совместная работа с другими структурами, например, с Росприроднадзором?

2017 год объявлен президентом России «Годом экологии». В нашем регионе ещё в марте на базе Волжского трубного завода состоялось первое заседание возрождённого экологического совета с участием директоров крупнейших промышленных предприятий. Вопросы экологической безопасности находятся на контроле губернатора Волгоградской области.

В настоящее время более чем с 65 предприятиями региона ведётся адресная работа по улучшению экологической ситуации. Это сложная тема. На многих заводах работает достаточно старое оборудование, оно ставилось много лет назад, поэтому решение данного вопроса требует особого подхода и где-то, возможно, стимулирования. На государственном уровне принимаются определённые стандарты для внедрения наилучших доступных технологий по этой части, и наш комитет совместно с комитетом экологии и природных ресурсов продолжит вести работу в этом направлении.

Что касается «Красного Октября», то завод является социально значимым предприятием, и администрация будет его поддерживать в рамках программы социально-экономического развития. Но, к сожалению, та политика, которая ведётся собственниками предприятия в части экологической безопасности, и отсутствие какой-либо коммуникации с ними, создаёт затруднительную ситуацию. Несмотря на это, данную проблему мы будем решать совместно с федеральными органами государственной власти.

Следует отметить, что за последние годы администрацией Волгоградской области совместно с Минпромторгом России оказано существенное содействие «Красному Октябрю». Проекты предприятия были включены в федеральную программу, завод обновил технологическую базу, была возмещена часть налога на добавленную стоимость в сумме 500 млн рублей. Был поддержан инвестиционный проект объёмом финансирования в 4,5 млрд рублей, по реализации которого Минпромторг РФ планировал компенсировать порядка 800 млн рублей. К сожалению, собственниками завода проект не был реализован.

Какая судьба ждёт Волгоградский тракторный завод? Можно ли считать его окончательно «похороненным»?

На уровне Минпромторга России создана комиссия по многим оборонным предприятиям, это касается и тракторной компании, которая работает в нескольких субъектах РФ, включая Волгоградскую область. Волгоградский тракторный завод уже давно не производит продукцию гражданского назначения, однако те мощности, которыми предприятие располагает, позволяет ему выпускать военную технику. В 2017 году активно велись переговоры по сохранению оборонзаказа на ВгТЗ. Думаю, мы можем уверенно говорить, что все те 1800 человек, которые сейчас работают на заводе, в 2018 году сохранят свои рабочие места, им будет обеспечена заработная плата. Подробности планируемого для заключения контракта скоро станут известны.

Сложные времена переживает и завод «Титан-Баррикады»: не так давно на предприятии прошли масштабные сокращения, и есть неподтверждённые слухи, что оно может в скором будущем лишиться государственного оборонного заказа. Есть ли какие-то основания тревожиться за судьбу «Титана-Баррикад»?

По итогам 2017 года «Титан-Баррикады» показывает рост промышленного производства. Предприятие более чем на 400 млн рублей увеличило объём поступлений налогов в региональный бюджет. Предприятие в рамках комплексной модернизации проводит оптимизацию производственного комплекса.