Сергей Васильев: «Росприроднадзор обяжет установить фильтры на «Красном Октябре»

Совсем недавно решением суда волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» оштрафовали за загрязнение воздуха – но горожане снова и снова жалуются на неприятно пахнущий ржаво-красный дым, поднимающийся из труб завода.

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» побеседовал с руководителем Управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергеем Васильевым, чтобы узнать, найдёт ли ведомство управу на чадящий «Красный Октябрь», когда будет определён региональный оператор по обращению с отходами и как планируется утилизировать «белое море» обанкротившегося «Химпрома».

Сергей Васильев Фото: Управление Росприроднадзора по Волгоградской области

Сергей Васильевич, прежде всего хотелось бы задать вам вопрос о ситуации с «Красным Октябрём». Почему предприятие продолжает после многочисленных штрафов совершать вредные выбросы?

Что касается «Красного Октября», то, безусловно, это очень важное и в историческом, и в промышленном аспекте предприятие. На сегодняшний день оно имеет огромные технологические мощности на территории региона, занимается трудоустройством нескольких тысяч человек и обеспечивает миллионные налоговые поступления в бюджет. Это то, что касается позитива, – и, конечно, на нём нужно акцентировать внимание в обязательном порядке. Что касается негативного воздействия, которое оказывает металлургический комбинат «Красный Октябрь» на окружающую среду, то оно нам известно и за последние полтора года находится на постоянном контроле, под особым вниманием Управления. В конце 2015 – начале 2016 года Управлением был согласован план мероприятий комбината по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. На конец 2016 года предприятие по этому плану должно было установить новые системы пылегазоочистки. Однако оно эти системы не установило.

Плановой проверкой в 2016 году, а также внеплановой совместно с природоохранной прокуратурой, было установлено, что никакие действия на этот счёт не были проведены в полном и достаточном объёме. В итоге в отношении предприятия по фактам осуществления выбросов загрязняющих веществ по истечению срока действия разрешения был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в Краснооктябрьский районный суд. Отмечу, что в протоколе мы ставили цель приостановления деятельности предприятия. Однако судом в августе текущего года было вынесено постановление об административном наказании в виде штрафа.

август 2017 года Фото: Александр Малякин

«Красный Октябрь» действовал на тот момент без разрешения; мы в июле прошлого года выдали ему разрешение, и оно действовало до декабря 2016 года. В декабре представители комбината вновь к нам обратились, чтобы мы продлили им срок действия разрешения на полгода. Но при этом никаких природоохранных мероприятий в рамках своего плана они так и не выполнили. Поэтому Управление не имело никаких юридических оснований, чтобы продлить срок разрешения по выбросам.

Обращения от волгоградцев по поводу вредных выбросов «Красного Октября» продолжают поступать регулярно. Какую работу ведёт Росприроднадзор в связи с этими жалобами?

В течение 2017 года было несколько этапов обращений. Что касается зимних обращений, то в марте совместно с Волгоградской природоохранной прокуратурой была проведена очередная проверка по фактам выброса загрязняющих веществ без соответствующего разрешения. Вновь было возбуждено административное производство и назначен штраф на общую сумму в 220 тысяч рублей. Эти штрафы предприятие оплатило в срок.

Затем, уже в мае-июне, по обращениям жителей Управление провело административное расследование, по итогам которого был составлен протокол об административном правонарушении. Данный протокол, также о приостановлении деятельности предприятия, был направлен в Ворошиловский районный суд, и 6 сентября суд принял решение о назначении металлургическому комбинату административного наказания в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

апрель 2017 года Фото: novostivolgograda.ru

В июле-августе также поступали обращения граждан, также проводились административные мероприятия; осуществлялся отбор проб воздуха, вновь было возбуждено административное дело. По результатам расследования 6 октября был составлен протокол об административном правонарушении. Материал вновь был направлен в Ворошиловский районный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности завода.

Управление, как вы видите, более четырёх раз за последний год составляло административные протоколы и направляло их в судебные инстанции, добиваясь приостановления деятельности «Красного Октября». Все комплексные мероприятия мы проводим, оперативно реагируем на обращения граждан. На сегодняшний день нам известно, – и предприятие нас об этом проинформировало, – что комбинат завершил госэкспертизу системы пылегазоочистки и приступил к её строительству.

То есть фильтры будут?

Фильтры должны быть. Мы проводим мероприятия административного контроля в отношении «Красного Октября». Что касается сроков, то они не известны – предприятие нам об этом не заявляло. В любом случае, можно предполагать, что строительство системы пылегазоочистки завершится только в следующем году.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

В нашу редакцию только за одну неделю три или четыре раза обращались с жалобами на «оранжевый дым» со стороны металлургического комбината. Мы можем лишь перенаправить эти обращения вам.

По всем обращениям мы оперативно выезжаем, оперативно проводим мероприятия. Это является дополнительным материалом в рамках административного расследования. Мы эти материалы постоянно ведём, и каждое обращение является доказательством в судебном производстве. Управление на каждую подобную жалобу оперативно реагирует.

Наше издание несколько раз писало о проблеме, связанной со сливом жидких отходов близ Средней Ахтубы. Будет ли Управление Росприроднадзора проводить какие-либо мероприятия, организовывать проверку по данному поводу?

Давайте вначале увидим обращение или заявление. Мы его рассмотрим и соответствующим образом изучим. Нужно разобраться в этом негативном явлении: выяснить, кто этот сброс осуществляет – предприятие или частное лицо, разовое ли это явление. Конечно, мы рассмотрим ситуацию и примем административные меры. Если есть ущерб окружающей среде, обязательно проведём расчёт вреда и предъявим его правонарушителю. Представляйте нам все документы, мы их соответствующим образом изучим.

В Волгоградской области действует территориальная схема обращения с отходами, и в неё периодически вносятся изменения. Какое участие Управление Росприроднадзора принимает в подготовке этих поправок?

В соответствии с действующим законодательством все организации, природопользователи, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, обязаны получить на этот вид деятельности лицензию. Те, кто на октябрь 2015 года уже имел необходимые документы, обязаны пройти перелицензирование. На сегодняшний день, уже за два года, новые лицензии получили уже порядка 380 природопользователей – юридических лиц и ИП. В рамках реализации закона 458-ФЗ в каждом субъекте РФ должна действовать территориальная схема. Она разрабатывается органами исполнительной власти – то есть, в данном случае, администрацией Волгоградской области и конкретно комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В прошлом году, в соответствии с законодательством, данная схема была разработана и представлена в Управление. Далее она была направлена в центральный аппарат Росприроднадзора, где специалисты высказали свои предложения. После этого она вернулась к нам, мы её внимательно рассмотрели и согласовали. В сентябре прошлого года территориальная схема была утверждена.

С того момента схема подверглась изменениям и доработке. Все данные изменения облкомприроды представил в Управление, мы их в установленные законом сроки направили в центральный аппарат Росприроднадзора, получили предложения и согласовали их. Предложенные изменения будут утверждены комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Согласно действующему законодательству, на территории каждого субъекта РФ с 2019 года должен быть определён региональный оператор по обращению с коммунальными отходами. Вопрос с выбором регионального оператора находится в компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день по этому поводу решением губернатора создана рабочая группа, которая занимается разработкой нормативных актов для реализации норм федерального законодательства. Я вхожу в состав данной рабочей группы, её возглавляет заместитель губернатора. Сейчас ведётся активная работа по внесению изменений в законодательство Волгоградской области и формируются новые правовые акты, которые будут регламентировать как процесс выбора регионального оператора, так и алгоритмы его дальнейшей деятельности.

Недавно стало известно о планах областной администрации по возрождению «Химпрома». Но восстановлению предприятия должна предшествовать утилизация его шламонакопителя – так называемого «белого моря». Как этот процесс будет осуществляться и какое участие в нём будет принимать Управление Росприроднадзора?

На «Химпроме» 30 августа было проведено совещание под руководством губернатора Волгоградской области. В нём приняли участие конкурсные управляющие завода, представители инвесторов и компании, которая сегодня обеспечивает сопровождение производственной площадки. В самое ближайшее время предполагается целый ряд проектов по «реанимации» данного производства.

Фото: ikprosto.ru

Конечно же, особое внимание обращалось на экологическое состояние предприятия, которое досталось ему «в наследство» от былого могущества. В том числе речь шла о шламохранилище. На сегодняшний день обсуждаются вопросы по различным направлениям деятельности, которые связаны с ликвидацией накопленного экологического ущерба. Но непосредственные работы по его устранению и рекультивации территории пока в планах. Для того, чтобы осуществлять утилизацию и обезвреживание шламохранилища, нужно изучить ситуацию, провести целый ряд экспертиз, подготовить проекты. Росприроднадзор, в соответствии с действующим законодательством, будет участвовать в контрольных действиях по реализации данного проекта.

Известны ли хотя бы приблизительные сроки ликвидации «белого моря» «Химпрома»?

В этом году ликвидация не начнётся, это совершенно точно. В следующем, возможно, тоже. Сначала нужно изучить ситуацию, связанную с фоном, с угрозой, с классами опасности веществ, которые находятся в данном месте. Пока сложно говорить, насколько эти отходы опасны, и тем более – куда они будут утилизироваться. Что касается их обезвреживания, то для этого будет подготовлен проект. Вероятнее всего, будет нанята проектная организация, которая сможет провести целый комплекс работ. Только после разработки и подготовки всех этих проектов их представят нам, чтобы Росприроднадзор провёл государственную экологическую экспертизу.

Фото: pronedra.ru

Возникают ли у Росприроднадзора претензии к другим волгоградским предприятиям, помимо «Красного Октября»?

На сегодняшний день у нас есть большое количество серьёзных вопросов, связанных с реализацией закона 219-ФЗ, в соответствии с которым с 1 января 2018 года все предприятия I категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, должны быть оборудованы автоматическими источниками контроля. На каждом источнике, – на каждой трубе, например, – должен стоять автоматический датчик, который фиксирует все выбросы в окружающую среду: объём, массу, все элементы негативного воздействия. Кроме того, все эти сведения должны передаваться в фонд данных государственного экологического мониторинга. На сегодняшний день на территории области у нас 86 объектов I категории – это всё промышленные предприятия. Они должны приложить огромные усилия, чтобы оборудовать свои источники выбросов этой системой контроля. Что касается источников, то их, например, на «Каустике» более тысячи, на Волжском трубном заводе – более шестисот, на «Лукойл-Волгограднефтепереработке» – 730, и так далее. Это действительно очень большие средства и большой объём работ.

Есть ли в Волгоградской области предприятия, которые вообще не предпринимают усилия для оснащения этой системой?