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Сергей Васильев: «Росприроднадзор обяжет установить фильтры на «Красном Октябре»
Интервью
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Интервью

Сергей Васильев: «Росприроднадзор обяжет установить фильтры на «Красном Октябре»

Сегодня, 12:53Никита ДробныФото: Александр Малякин
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