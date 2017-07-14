Владимир Маркин: «Я пишу музыку в своем направлении – «Маркин-стиль»

«Талантливый человек – талантлив во всем», - расхожая фраза, словно создана для композитора, музыканта и певца Владимира Маркина.

Потму как, кроме музыкального поприща, он, на самом деле, еще и предприниматель, и организатор праздников, и депутат муниципального Собрания района Выхино-Жулебино в Москве, и общественный деятель, и активный борец за экологию и за справедливость. И это все не разговоры, а дела и проекты, которые состоялись и даже принесли определенные положительные результаты.

В выходные дни он приезжал в наш регион, чтобы выступить в Волжском на концерте в честь дня рождения города. ИА «НовостиВолгограда. ру» опубликовало небольшой материал, посвященный артисту. Но на самом деле это лишь верхушка айсберга этой сложной, многогранной и яркой личности, каковой является Владимир Маркин. Уверены, вам будет интересно узнать ближе, что он сам думает о своем творчестве, чем занимается и для чего он устраивал митинги в Жулебинском лесу?

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Владимир, чем бы вы ни занимались, но главной для вас все равно является музыка. Вы следите за современной музыкой, и что вам нравится из актуальных музыкальных направлений?

У меня подход простой. Если я, будучи в автомобиле или дома, включил радио, услышал музыку и я ее не переключаю, значит, она мне понравилась! Некоторые песни, даже те, которые мне нравятся, я могу и не знать имени исполнителя. Также я могу и не знать о новых коллегах, которые появляются на эстрадном небосклоне. Потому как очень сложно отслеживать то колоссальное информационное и музыкальное пространство, в котором мы сейчас живем. Да и жизнь очень насыщена событиями, ситуациями и проблемами. Тут свои песни не успеваешь разучить, которые накопились, чего уж здесь говорить о других.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

У вас есть любимые стили, которые вам всегда нравились?

Если говорить о музыкальных симпатиях, то я люблю инструментальную музыку, но особенно мне нравится джаз. Поэтому, если говорить о любимом музыкальном стиле, то я выбираю джаз. Джаз для меня всегда приоритетное направление во всех ситуациях.

Вы - профессиональный музыкант, а как ваши коллеги, знатоки и вы сами определяете свой стиль? Он у вас неповторим, может, для него придумали и определенное название?

В свое время был очень долгий спор и, в конце концов, победила версия, что это «Маркин-style». У меня есть и эстрадные песни, и дворовые, и авторские. Когда я определяю стиль аранжировки к своей той или иной песне, то я каждый раз задаю себе этот вопрос, и меня бросает в разные стороны. Бросает, наверное, потому что я увлекающийся человек, и мне все интересно. Поэтому «Маркин-style» – это самая правильная версия определения моего музыкального творчества!

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Известно, что вы востребованный музыкант, у вас много концертов, вас часто приглашают, да вы и сами организовываете праздничные мероприятия. Но есть в вашей творческой копилке проект, реализованный в последнее время, которым вы особенно гордитесь?

В этом году 25 мая в Кремлёвском дворце прошел мой юбилейный концерт в сопровождении образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. Название вечера - «Только для своих». Мои друзья смеялись: «Ну ты наглый! Это только Маркин мог назвать концерт, проходящий в многотысячном зале, «Только для своих». Действительно, пришли только свои — те, кому нравятся мои песни и творчество. Помню, тогда исключительно на наш концерт приехали мои друзья из 7 стран и 120 городов. В мае следующего года мы повторим в Кремлевском дворце наше мероприятие — оно получилось замечательным!

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Помимо творческой жизни у вас достаточно активная и общественная — вы являетесь депутатом муниципального Собрания района Выхино-Жулебино в Москве. Как удается соединять музыку и политику?