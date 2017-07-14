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Владимир Маркин: «Я пишу музыку в своем направлении – «Маркин-стиль»
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Интервью
Владимир Маркин: «Я пишу музыку в своем направлении – «Маркин-стиль»
Сегодня, 17:25Наталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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