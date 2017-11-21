Ирина Гусева: «За каждой цифрой стоят жизни людей»

Госдума приняла во втором чтении федеральный бюджет на 2018 год. В разработке главного финансового документа страны приняла участие депутат от Волгоградской области, первый заместитель председателя парламентского комитета по бюджету Ирина Гусева.

О том, какие поправки депутаты приняли к бюджету и в чём будут заключаться его особенности, Ирина Гусева рассказала изданию «Газета.ру». ИА «НовостиВолгограда.ру» приводит полный текст этого интервью.

Ирина Михайловна, Госдума во втором чтении одобрила проект бюджета на предстоящую трехлетку. Как этот документ отразится на жизни россиян?

В рамках проводимой работы ко второму чтению была проделана большая работа, было предложено 586 поправок, из них 106 рекомендованы были к принятию. Принимая решения, мы понимали, нельзя допустить «дутых цифр», ведь за каждой цифрой стоят судьбы людей, их благополучие. Сам процесс принятия бюджета — это всегда поиск компромисса интересов: различных социальных групп, отраслей, территорий, нам предстояло решить, где увеличить расходы, каким сферам придать дополнительную поддержку. После принятия поправок можно сказать, что нам удалось сбалансировать интересы развития экономики, социальной защиты и укрепления обороноспособности страны.

Какие из поправок можно выделить как наиболее значимые?

Добавили денег на майские указы президента. На повышение МРОТ. Помощь аграриям и другие важные статьи. Десятки миллиардов рублей направлены на строительство объектов социальной инфраструктуры: больниц, школ, детских садов, спортивных объектов, тех объектов, которые необходимы для полноценного обеспечения людей. Предложено увеличить финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды», т.к. в 2018 году на его реализацию было заложено более 25 млрд рублей, а в последующие два года — лишь по 5 млрд рублей.

Есть ли особенности предстоящего бюджета?

Да, впервые в истории бюджетного процесса страны все трансферты, все средства, которые получат региональные бюджеты, распределяются в законе о федеральной казне. Это значит, что уже сегодня регионы увидят, на какую помощь они могут рассчитывать из федерального центра, смогут планировать свои бюджеты, вести нормально свой бюджетный процесс.

Ирина Гусева Фото: volgoduma.ru

В бюджете заложен переход на новое бюджетное правило с 2018 года. Что оно предусматривает?

За последние годы мы потратили большую часть накопленных во времена дорогой нефти резервов. Теперь дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены на нефть выше установленной планки, будут направляться не в расходы, а резервы.

Какие прогнозы ждут пенсионеров в предстоящем году?