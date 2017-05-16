Олег Савченко: Эверест - это высшая лига за пределами возможностей!

20 мая группа российских альпинистов, в составе которой находился промышленник, спортсмен-экстремал Олег Савченко, покорила высочайшую горную вершину мира - Эверест (Джомолунгма, 8 848 м). На следующий день после спуска в базовый лагерь Олег Савченко по телефону ответил на вопросы корреспондента ИА «НовостиВолгограда».

Фото: Олег Савченко, novostivolgograda.ru

Олег Владимирович, мы поздравляем Вас с победным восхождением. Трудно было физически?

Тяжело! Я даже не могу передать свои ощущения. Это были нечеловеческие усилия. Я преклоняюсь перед людьми, которые до меня покоряли Эверест.

До восхождения на Эверест вы уже покорили Килиманджаро в Африке и Аконкагуа в Южной Америке...

Это все не то, после сегодняшнего восхождения я их воспринимаю, как «детский сад». Эверест – это высшая лига!

Сколько человек в группе было?

Нас было 3 человека в группе. Перед восхождением нас разделили на 2 группы. Мы должны были уходить вторыми, но мы не стали ждать погоды и поймали «окно». Но, как показывает практика, все эти метеопрогнозы – не для Эвереста. Потому что все оказалось совсем наоборот: ночью был жесточайший ветер, сорвало палатку. По ощущениям - заметно больше 60 км в час. Я впервые видел ветер с такими порывами. Потом было затишье, потом на восхождении был ураган, снежная буря. Несколько раз я находился на грани жизни и смерти.

Если честно – я несколько раз пожалел, даже много раз… Но собрал волю в кулак, даже не могу передать, какие нечеловеческие усилия потребовались для этого. Это было очень сложно, тем более с моим ростом – 1 метр 95 - вообще запрещено в горы ходить. У меня обмораживались ноги и руки из-за давления, и из-за того, что не хватало кислорода. Приходилось через силу преодолевать ветер, организм испытывал огромный дефицит кислорода.

Фото: Олег Савченко, novostivolgograda.ru

Как вы себя чувствуете сейчас?

Немножко получше, мы спустились вниз в базовый лагерь на высоту 5 200 м. Но от холодного воздуха сложно разговаривать, у меня были отморожены руки, надеюсь, они отойдут. И чувствую боль в суставах, в ногах. Спуск оказался намного сложнее восхождения.

У вашей экспедиции была еще и особая миссия…

Да, мы успели всё-таки, как и обещали, законсервировать полностью одно тело. Это тело Марко Литенекера из Словении. Все альпинисты, которые лежат на склонах, они находятся в разных позах. Я просто ужаснулся. Я предполагал, когда объявлял об этой акции, я же видел в интернете фотографии, но не настолько. Это ужасное зрелище - видеть людей, которые лежат 20 лет, 40 лет в том состоянии, с тем выражением на лице, с которым они погибли. И мы все же успели.

Я очень благодарен шерпам, которые нас сопровождали, что они согласились нам помочь. По их вере им запрещено прикасаться к телам умерших. Мы шли в одной группе с Александром Сидякиным, моим другом и депутатом Госдумы. Нас сопровождали еще два шерпа.

Фото: Олег Савченко, novostivolgograda.ru

Нам также удалось прикрыть «знаменитые» зеленые ботинки. Все знают, что уровень 8 500 метров… (говорит с сильной одышкой - прим. ред.)… Извините, мне и сейчас воздуха не хватает… В 1996 году там погиб индийский альпинист Цеванг Палджор, он просто прилег отдохнуть и замёрз. Его тело прямо вмерзло в камень. У него были зелёные альпинистские ботинки. И все альпинисты стали для определения высоты говорить про зеленые ботинки. Это и есть отметка 8 500 метров.

Это, конечно, цинизм, который ужасает. Пришлось и здесь приложить усилия. Мы смогли сделать некоторое подобие могилы - прикрыли его тело камнями. Теперь там нет этого ориентира. Я считаю, что лучше по приборам, по гаджетам ориентироваться, чем по телу когда-то живого человека, которого помнят родные и близкие.

Еще одно тело альпиниста из Ирландии мы попробовали, но не смогли вытащить. Он висит на веревках на страховке высоте 8 600 метров. Мы попробовали сделать страховку, но у меня «улетела» перчатка, в результате я обморозил руки. И дальше невозможно было продолжать.

Для родственников альпинистов мы сняли видео. Качество может и не очень хорошее – был очень сильный ветер, настоящий ураган, быль жуткий холод. Руки сильно дрожали.

Самое главное, что все без исключения альпинисты в базовом лагере поддержали нашу инициативу. Это порядка 600 альпинистов всех национальностей, со всего мира. От Южной Африки, Индии и до Северной Америки. Более того, это поддержали и официальные китайские лица (восхождение проходило с китайской стороны Эвереста – прим. ред.).

Мне удалось здесь познакомиться с легендарной альпинисткой, американкой непальского происхождения. Она сама покорила Эверест, у нее здесь погиб муж. Она до сих пор не может его найти. Она была вся на эмоциях, плакала и благодарила нас, что мы пошли на эту акцию. Она каждый год обходит Эверест в память о своем муже. Такая вот трогательная история. И очень сильная женщина.

Фото: Олег Савченко, novostivolgograda.ru

Флаг Волгоградской области удалось водрузить на вершину Эвереста?

Да, удалось. Мы это засняли на видеокамеру. Так что впервые флаг Волгоградской области находился на Эвересте. Я не стал его оставлять на вершине, потому что есть определенные сложности. На флаге региона изображен наш главный патриотический символ – Родина-мать. А единственная точка на вершине, где флаг можно закрепить, обвешана различными религиозными флагами. Это в основном буддизм. На них много молитв. Мы посчитали, что не стоит влезать в чужие традиции, и незачем флаг с нашим героическим символом оставлять среди чужих молитв.