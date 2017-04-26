От видеоинсталляций к дополненной реальности

Май - время, весьма насыщенное на события для музейщиков. Не успели отгреметь торжества, посвященные Великой Победе, как подоспела «Ночь в музее 2017», впереди - подготовка к не менее масштабному празднованию 75-летия победы под Сталинградом.

О том, чем удивляли и чем еще готовы удивить волгоградцев и гостей города сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва», корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» побеседовал с его директором, руководителем Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Алексеем Васиным.

Алексей Васин Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Алексей Викторович, в дни празднования 72-й годовщины Победы на Мамаевом кургане вновь прошла патриотическая акция «Свет Великой Победы», музей-заповедник был ее инициатором и организатором. Волгоградцы, которые увидели масштабную видеоинсталляцию, остались под большим впечатлением. А Вы сейчас можете сказать, все ли получилось, все задумки удалось воплотить?

Вы знаете, это уже вторая акция, и мы, боясь, что такого эффекта новизны уже не будет, не очень хотели ее делать, честно скажу. Движутся вперед технологии, люди видят многое в интернете, бывают на том же фестивале «Круг света» в Москве. Поэтому мы хотели что-то новое сделать, может, даже уже уйти от Мамаева кургана, в городе сделать несколько площадок. Но настойчивое желание ряда уважаемых людей, в том числе и на федеральном уровне, запросы, которые шли в музей из Питера, Саратова, с Урала, из многих других городов все же подвигли нас к тому, что мы посчитали возможным донарастить прошлую программу. Все-таки масштаб главного монумента Мамаева кургана преувеличить нельзя, и если дать ему другую огранку, другое звучание, через сам монумент проиллюстрировать судьбу страны, это, конечно, вызовет определенные эмоции и интерес. Мы не ожидали только одного — что будет такой взрыв интереса. Когда людей пришло раза в 4 больше, чем в первый раз, выяснилось что очень масштабная территория Мамаева кургана не в состоянии это все осилить. Вот это была самая большая неожиданность. Мы знали, что люди придут, но чтобы столько... Перегруженность такая была, что у нас пострадали определенные коммуникации, кабели, кое-что нам пришлось менять в процессе показа, от каких-то элементов пришлось даже отказаться. В какой-то момент была вероятность даже срыва программы — был такой поток людей, что порвали кабель. Вы понимаете, как в таких условиях приходилось работать, чтобы перебросить кабель, чтобы его опять не порвали?!. Так что теперь мы стоим перед дилеммой, что с этим проектом делать дальше? Людям очень нравится, гром аплодисментов, шквал отзывов в соцсетях. Но надо решать проблему комфорта восприятия, потому что когда люди стоят как в трамвае, не могут шевельнутся ни влево, ни вправо, тут уже не до спокойного восприятия замысла режиссерского. Так что если и будем делать на следующий год, как один из вариантов - делать несколько показов, каскадно, может, по два раза в день, заранее уведомить об этом горожан.

Фото: v1.ru

А нет планов сделать такие видеоинсталляции постоянно действующими, внести их в туристический календарь, чтобы люди заранее знали, что в определенный день, может быть, раз или два в неделю, они смогут увидеть такую программу?

Мы об этом серьезно думаем. Мы активно работаем с агентством по туризму Волгоградской области и туроператорами - они абсолютно «за», весь вопрос в технологической организации этого процесса. Понятно, есть затратная часть, она уже не такая большая — программа уже написана, это самое дорогое, мне их хватит показывать несколько недель. Есть небольшой недостаток оборудования для работы на больших объектах, но это все решаемо. Весь вопрос в организации. У нас так сложилось, что весь летний туристический трафик - это однодневный трафик. Это большая сложность - задержать теплоход на ночевку на сутки, должна быть логика в такой задержке. Не только чтобы туристы пришли посмотрели нашу программу, но и остались в наших гостиницах, пришли посмотрели наши культурные учреждения, посетили наш общепит и так далее. Тогда толк от такого туризма будет. Надо менять все конфигурацию турпотока, сделать грамотный промоушен. Сотни тысяч туристов едут на море через Волгоград — надо убедить их заночевать у нас, посмотреть наши акции, днем сходить на Волгу, на пляжи. Вот тогда это будет серьезный плюс для городского бизнеса, только с этим надо поработать, и эта работа требует определенного терпения и поддержки.

Накануне 9 Мая у вас вот и мельница Гергардта получила новую подсветку, став еще одной точкой привлечения туристов.

Мы старались сделать это без помпезности — это была наша идея, никого не привлекали со стороны - дизайнеров, режиссеров, программистов и так далее. Сделали это сами, из внебюджетных источников. Исходили из того, что надо, чтобы мельница как-то иллюстрировала драматизм событий тех дней. Поэтому подбирали такую палитру фонарей, чтобы возможность была видоизменяться, чтобы это была динамическая подсветка. И, как мне кажется, получилось, хотя делали вроде бы с «листа» и думали, что работа будет многоэтапная. Думаю, мы еще слегка нарастим световую группировку, подсветим отдельные элементы мельницы. Но уже сегодня можно сказать, что проект оказался удачным: мы получили много комплиментарных отзывов. Люди идут сюда вечером, дети гуляют с родителями. Мы развернули тут кафе, и даже по его работе сразу поняли, насколько это место востребовано. То есть появилась еще одна такая точка притяжения в городе в вечернее время.

Фото: stalingrad-battle.ru

Алексей Викторович, проекты крупные и зрелищные реализованы в последнее время. Идеи-то еще остались, что еще хочется сделать?

- Вы знаете, платформа на самом очень большая, коллектив молодой, ребята с фантазией работают. У нас в плане вдохнуть больше жизни в музей «Память» - место пленения Паулюса. У нас уже разработаны прекрасные проекты виртуальных туров, дополненной реальности - погружения в подвал января-февраля 1943 года. Очень серьезный, современный проект — я посмотрел его на компьютере, вы знаете - прямо до дрожи... Если мы его реализуем, то это будет прорыв. Ведь нам важно, чтобы музей «Память» не стал просто филиалом музея-панорамы, чтобы люди сюда захотели пойти. Мне кажется, в проекте мы с этим справились. Оборудование для него, правда, достаточно дорогое, будем думать, планируем выйти на переговоры с крупным бизнесом, есть уже наметки. Теперь осталось реализовать все задуманное, думаю, что к 75-й годовщине Сталинградской победы мы точно это сделаем.