Взрыв газа в Волгограде: врезка в человеческие судьбы

Трагедия в Волгограде 16 мая заставила вспомнить ряд прописных истин - да, простых и банальных, но от этого не менее очевидных.

Истина первая: к большой трагедии приводит цепочка маленьких случайностей

Достаточно убрать одно единственное звено из этой злополучной цепочки, и дому по адресу проспект Университетский, 60 наверняка была бы уготована судьба стандартной кирпичной сталинки, и достоял бы он свой век до капремонта, а не прогремел трагично на всю страну. Окажись прокол грунта на несколько сантиметров левее или правее, открой владельцы цоколя газовикам подвал… Ситуацию могла спасти даже погода – направление ветра и осадки. Но, увы… Слишком много сослагательных наклонений. А на выходе получилась фатальная формула с роковыми слагаемыми и трагичным результатом.

Истина вторая: благими намерениями вымощена дорога в ад

Что нужно делать, чтобы в нищающем день ото дня городе заработать как можно больше? Для одного из троих подозреваемых по делу о взрыве газа Владимира Лексункина ответ лежал на поверхности – больше работать и не брезговать сомнительными заказами. Риск проблем с законом компенсировался солидной оплатой и отсутствием налогового бремени. Как выяснилось в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения, у Лексункина пятеро детей. Все несовершеннолетние. Со всеми, несмотря на непростые отношения с экс-супругой, он видится по нескольку раз в неделю и выплачивает алименты. Чтобы доказать свой почти идеальный облик многодетного отца, Лексункин даже предложил судье предоставить выписки со своей банковской карты, где переводы экс-супруге в разы превышают суммы официально положенных алиментов.

Однако судья поставила вопрос о финансовой состоятельности Лексункина по-другому. Она поинтересовалась, готов ли подозреваемый внести крупный залог за свою свободу на время расследования? На это мужчина за решеткой лишь опустил голову, сказав, что за себя внести много вряд ли сможет. «Не богат, все деньги уходят на детей», - тихо сказал подозреваемый.

Кстати, еще у одного подозреваемого – заказчика работ Юрослава Бабаяна - жена на последних сроках беременности лежит в больнице. Лишних денег, судя по репликам предпринимателя в суде при аресте, в семье нет. Возможно, поэтом врезка была несанкционированной, а попытка сэкономить на работах завела отца и сына Бабаянов в интернет, где они нашли объявление Лексункина обо всех видах буровых работ.

Истина третья: думай на шаг вперед

Чтобы не создалось впечатление, что автор пытается вызвать жалость к антигероям этой истории, скажем, что семьям жертв взрывов в эти дни в разы тяжелее. 18 мая состоялись похороны начальника службы подземных работ МГП-5 ОАО «Волгоградгоргаз» Артема Беспалова. Его вдова и оставшийся без отца восьмилетний сын вряд ли думали о виновниках взрыва, цепочке трагических случайностей и прописных истинах.