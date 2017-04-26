Моторная примеряет новую дорожную «одежду»

На одной из самых проблемных окраинных улиц Волгограда после нашей публикации начался долгожданный ремонт

5 мая на нашем сайте был опубликован видеосюжет о безобразном состоянии дорожного покрытия на улице Моторной, которая находится в Дзержинском районе Волгограда. Напомним, речь шла об участке дороги, ведущей в поселок Микоян, где на протяжении примерно одного километра насчитывалось более 50 глубоких и широких ям. Состояние дорого не только не соответствовало требованиям ГОСТа, но и напрямую угрожало безопасности пешеходов и водителей. Особое беспокойство вызывал поворот около строения № 9б, где на глазах нашего обозревателя Елены Шарковой едва не попал в ДТП школьный автобус с детьми. Местные жители - а здесь находятся жилые кварталы поселка Царицын и большие дачные массивы - неоднократно жаловались на состояние этой дороги в различные инстанции, но ямы на асфальте только продолжали расти вглубь и вширь.

Сюжет об аварийной ситуации на улице Моторной Елена Шаркова подготовила с помощью известного гражданского активиста, руководителя Общественной независимой инспекции Алексея Ульянова.

- Увидев, что мы с Алексеем снимаем сюжет, многие водители явно радовались, приветственно сигналили, останавливались и кричали – «Давайте, ребята, наконец-то хоть кто-то нашим «полигоном» заинтересовался!», - говорит Елена Шаркова. – И это понятно, у людей наболело, ситуация на дороге действительно была ужасающая. А ведь здесь ходят не только личные автомобили, но и маршрутки, дачные и школьные автобусы.

Параллельно с публикацией сюжета на сайте «НовостиВолгограда.ру» Алексей прокомментировал ситуацию в социальных сетях и обратил на нее внимание руководителя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Виталия Земцова.

В администрации активиста заверили, что о проблеме знают и готовы ее оперативно решить. И вот 16 мая на изрытой ямами Моторной появилась долгожданная дорожная техника. На рытвины и колдобины не стали класть недолговечные латки, уплывающие с первым же дождем – покрытие ремонтируют картами.

Фото: novostivolgograda.ru

Обрадованные водители, не веря своим глазам, останавливаются на обочинах и наблюдают за ходом ремонта, который планируется закончить уже к пятнице.

- Это еще один пример того, что городские власти все-таки прислушиваются к мнению общественников, - говорит Алексей Ульянов. - Надеемся, что такая же оперативная помощь по нашим сигналам будет оказана всем людям, которые обращаются с просьбами о помощи в Общественную независимую инспекцию.

Заметим, это уже второй случай, когда после наших публикаций ситуация в «узких местах» быстро расшивается. Напомним, около месяца назад в ответ на жалобу жителей поселка Царицын был заблокирован въезд на незаконную свалку около жилых домов поселка.