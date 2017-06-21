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Краснооктябрьский район: благоустроить нельзя запустить
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Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
Никита Дробны
редактор "НовостиВолгограда.ру"
Краснооктябрьский район: благоустроить нельзя запуститьМнение
Сегодня, 07:21
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