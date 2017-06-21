Краснооктябрьский район: благоустроить нельзя запустить

Чуть больше месяца назад в Краснооктябрьском районе Волгограда сменилось руководство. Новым его главой стал Иван Дронов – бывший замдиректора МБУ «Северное», пообещавший со всей энергичностью взяться за благоустройство.

Должен признаться: мне, как и многим жителям Краснооктябрьского района, известие об уходе в отставку прежнего главы местной администрации Артемия Чуйкова пришлось по душе. Господин Чуйков в бытность руководителем внимания «своему» району практически не уделял, к тому же некоторые его подчинённые откровенно злоупотребляли своим положением (вспомним хотя бы нашумевшую историю о взятках банками краски). Поэтому приход Ивана Дронова, имеющего солидный опыт в сфере благоустройства, вселял определённые надежды.

Примерно через неделю после назначения новый глава Краснооктябрьского района заявил, что в самое ближайшее время займётся наведением порядка на вверенной ему территории – и начнёт с парков, состояние которых иначе как плачевным назвать сложно. В оптимистичном пресс-релизе мэрии жителям района обещали, что обновление ждёт парки Гагарина и 70-летия Победы, коммунальные службы активнее возьмутся за уборку мусора, а зелёную зону вдоль проспекта Ленина сделают хоть немного менее похожей на запущенные дебри.

С того момента миновал месяц. За всё это время лично я наблюдал процесс благоустройства той самой зелёной зоны лишь единожды: ранним утром два человека в оранжевых жилетах с выражением неизбывной тоски на лицах медленно и торжественно собирали мусор в большие чёрные мешки. Если верить районным властям, то коммунальщики заодно провели обрезку кустов вдоль дороги – судя по всему, этим заявленные мероприятия по приведению района в порядок пока что ограничились.

Состояние парков Краснооктябрьского района существенно не изменилось по сравнению с прошлой осенью. Ради справедливости нужно отметить: кое-что действительно сделано – в парке 70-летия Победы наконец-то оборудовали прилично выглядящий общественный туалет на месте уродливых руин, сохранившихся ещё с советских времён. Одна беда: он, по всей видимости, не работает. По крайней мере, в моём присутствии женщина с маленьким ребёнком подошла к туалету, безуспешно подёргала за дверные ручки кабинок и обратила полный надежды взор к ближайшему кафе.

Эстетичная, но чисто декоративная общественная уборная – не единственная проблема парка 70-летия Победы. Хотя эту зелёную зону (в границах от 39-й Гвардейской до «Царицынской оперы») можно считать самой благоустроенной во всём районе, ей всё ещё далеко даже до центральных городских скверов. С неработающего, – после печально известного несчастного случая, – фонтана в виде глобуса уже обваливается плитка, а сам он полон осколков пивных бутылок и разнообразного мусора. Бросается в глаза отсутствие поливочного водопровода: вместо цветов на клумбах – пожухшая трава. По-прежнему то здесь, то там видны небольшие, но весьма неприятно пахнущие «болотца» – загрязнённая вода, судя по всему, просачивается из канализационных коллекторов.

Правда, в остальном парк 70-летия Победы производит относительно приятное впечатление. Здесь обустроена детская площадка, тротуары и пешеходные дорожки, есть освещение, лавочки и урны – необходимый минимум для того, чтобы жители Краснооктябрьского района могли чувствовать себя комфортно. И видно, что волгоградцы оценили усилия властей по благоустройству: если лет пять назад это были глухие заросли, популярные разве что среди собачников, то сейчас в парке многолюдно, сюда приходят молодые семьи, дети и подростки катаются на роликах и велосипедах. Если бы местная администрация приложила ещё немного усилий, это место отдыха можно было бы сделать и более привлекательным – но на данный момент, к сожалению, оно явно не выдерживает конкуренции хотя бы со сквером Саши Филиппова в Ворошиловском районе города.

Впрочем, все претензии к парку 70-летия Победы автоматически снимаются, как только вы пересекаете улицу 39-й Гвардейской дивизии и попадаете в «дикую» часть зелёной зоны. Здесь даже заикаться о поливочнике, благоустройстве и комфорте не приходится – вся территория практически до самой площади Возрождения представляет собой отличный пример того, «как делать не надо». Сухие деревья, похоже, не обрезались десятилетиями. Жухлую траву по обе стороны от некого подобия главной аллеи усеивает мусор всех сортов и видов. Утоптанный круг в центре парка, напоминающий место приземления НЛО, надо полагать, некогда носил гордое имя клумбы. Дополняют эту чудесную картину такие замечательные архитектурные элементы, как арки из отопительных труб и ржавые железные лестницы.

На всей этой территории нет ни единой лавочки. Конечно, можно предположить, что таким образом районные власти побуждают жителей вести здоровый образ жизни: нечего, мол, прохлаждаться под деревьями, пусть лучше приходят в парк побегать трусцой. Однако, как назло, устроить вечернюю пробежку тут тоже не получится: состояние асфальта даже удручающим не назовёшь, а о практически полном отсутствии освещения можно даже не упоминать. Тем жителям района, которые ухитряются пройти здесь в тёмное время суток и при этом не переломать себе ноги, впору выдавать медали. Наряду с лавочками и фонарями отсутствуют и урны. Учитывая, что вся эта «зелёная зона» скорее может считаться «жёлтой» из-за огромного количества сухой травы, а буквально в двух шагах расположена школа №34, это вызывает серьёзное беспокойство. Один небрежно брошенный окурок – и весь сухостой, которого здесь немало, может вспыхнуть. Чёрные пятна выгоревшей земли в непосредственной близости от школы свидетельствуют о том, что к этому всё и идёт.

В противоположной стороне, где ещё одна «зелёная зона» тянется вдоль проспекта Ленина примерно от стадиона «Монолит» до улицы Тарифной, пейзажи ещё роскошнее. Эта часть района представляет собой настоящие дебри, где лишь с немалым трудом удаётся разглядеть совершенно разбитые пешеходные дорожки. Многочисленные мёртвые деревья, по-видимому, время от времени обрезают – но спиленные ветви не вывозят, а сваливают здесь же, среди некошеной сухой травы. Какие после этого могут быть разговоры о соблюдении особого противопожарного режима? Как объяснить некоторым местным жителям, что здешние непролазные заросли – не лучшее место для пикника с мангалом, если у них на глазах коммунальщики складывают прямо наземь готовое топливо для пожара?

Не забудем и о парке Гагарина, который когда-то считался одной из «визитных карточек» Краснооктябрьского района и даже участвовал в городском конкурсе благоустройства (где каким-то чудом занял не последнее место). Сейчас в парке относительно благоустроенной можно назвать разве что центральную аллею: там установлены лавочки, урны и фонари, обустроена детская площадка в космическом стиле… и всё. Стоит отойти метров на двадцать в сторону – и вы окажетесь среди руин.

Разрушенные постройки, полные мусора, сплошь изрисованные граффити, находятся в шаговой доступности от упомянутой детской площадки. Они не огорожены, за ними никто не следит. Забежавший туда ребёнок имеет весьма высокие шансы покалечиться или как минимум найти новую игрушку в виде использованного шприца. Впрочем, в парке Гагарина лучше вообще не отпускать детей побегать – даже если они не склонны к исследованию местных развалин, зияющие провалами пешеходные дорожки и торчащие из-под бетонных плит ржавые железки всё равно представляют для них угрозу.

Между прочим, прямо напротив главной аллеи, через дорогу, находится отделение «Единой России». Лично я не верю, что местные представители «партии власти» пребывают в счастливом неведении относительно нынешнего состояния парка Гагарина. Любопытно, как они объяснят избирателям, почему регулярные обещания наконец-то полностью привести парк в порядок систематически не исполняются.

Помимо катастрофического состояния парков, в Краснооктябрьском районе есть и другая проблема: стихийные свалки, которых, невзирая на заявления местной администрации, пока что меньше не становится. Существенные нарекания имеются к работе управляющих компаний – многие контейнерные площадки захламлены, отходы с них вывозятся редко и не всегда в полном объёме. Постоянно возникают новые нелегальные свалки – нередко их «основой» становится неубранный строительный мусор, который оставляют за собой рабочие, делающие капитальный ремонт. Изредка строительные отходы в конечном счёте всё-таки вывозят – а вот весь тот хлам, который за это время наваливают поверх них несознательные местные жители, так и остаётся лежать на месте.

К слову, капитальный ремонт в районе также осуществляется весьма странным образом. Рабочие пренебрегают элементарными правилами техники безопасности, забираясь на леса без касок и в пляжных шлёпанцах на босу ногу. Зону ремонта часто не обозначают даже лентами-перетяжками, не говоря уже о более серьёзных ограждениях. Во дворах скапливаются целые горы строительного мусора, которые не вывозятся месяцами.