Осенний поцелуй после жаркого лета

В Волгограде случилось чудо – октябрь подарил горожанам радугу.

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

Душа моя поет и плачет. Поет от счастья этих теплых тихих дней, когда неяркое октябрьское солнце, кутаясь в прозрачную дымку, посылает к остывающей земле прощальные предзимние лучи. Плачет, потому что этих дней так мало, и это мое любимое время, когда деревья в желтой грусти с достоинством обнажают серые стволы, улетают в синие дали кричащие птицы, а по утрам над спящими лесами висит загадочный белый туман, и в нем не видно, не слышно, неведомо – что там, впереди…

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

Бабье лето прекрасно печалью увядания и радостью буйных красок природы. Творец, как будто жалея нас – озабоченных, суетливых, погрязших в серой рутине – дарит нам это короткое, но потрясающее своим великолепием время, когда вроде еще и лето, но осень уже раскинула коварные паутинки, покрыла зеленую траву сединой ночного морозца и осыпала лепестки с поздних роз. В эти дни люди почему-то чаще смотрят в высокое чистое небо, рассеянно улыбаются чему-то сокровенному, становятся мягкими и умиротворенными. Мудрая философия природы настраивает на мечтательный лад, позволяя нам запасать добрые силы перед долгой зимой. Эти силы в виде ярких впечатлений от осеннего гала-представления помогают легче перенести подступающие холода, мрак и сырость, согревают ощущением тихой радости и ожиданием неминуемой весны.

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

В славянском мире этот прощальный летний салют называют по-разному. В Румынии – Цыганским, в Сербии - Михайловым, в Хорватии – Мартиновым. Немцы зовут его «старушечьим», голландцы – «послелетьем», итальянцы – летом Святого Мартина, а португальцы – Веранику (Леточко). В России оно бабье: именно в это время в старину заканчивались все работы в поле, и женщины после домашних забот могли «погреть косточки» на завалинке перед наступлением зимы. Тогда же в русских деревнях наступала пора свадеб, крестин и других праздников.

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

Эзотерики утверждают, что бабье лето – самый плодотворный период для размышлений, осмысления полученного опыта и даже начала нового этапа жизни, когда можно строить любые планы и определять цели. Считается, что загаданные в эти дни желания сбудутся, а заложенные перспективы станут реальностью. Особенно для тех, кому посчастливилось увидеть редкое природное явление – октябрьскую радугу. Кстати, в Волгограде это чудо случилось 10 октября – сотни жителей города поделились фантастическими картинками радуги в соцсетях.