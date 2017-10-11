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Осенний поцелуй после жаркого лета
Мнение
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Елена Шаркова
журналист, обозреватель

Осенний поцелуй после жаркого летаМнение

Сегодня, 22:29
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