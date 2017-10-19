Кому достанется «серебряная медаль» на президентских выборах-2018?

Telegram-канал «16 негритят» продвинул слух, что якобы на президентских выборах-2018 Ксению Собчак будет вести Евгений Минченко со своим консалтингом.

Фото: oi5.ru

Не исключаю, что этот слух запустил сам Минченко, лишившийся, уже по другим слухам, всех контрактов на Старой площади, и зарабатывающий на жизнь странными рейтингами и семинарами по «геополитическому лоббизму». Кампания Собчак еще не началась, а на ней уже пытаются зарабатывать обанкротившиеся политтехнологи.

Кстати, по другим слухам, вести Собчак будет все же не Минченко, а политтехнолог Виталий Шкляров, работавший с сенатором Сандерсом на президентских выборах в США.

Любопытно, как очень многие бывшие вроде как протестные однополчане Собчак начали пинать ее сейчас на «Дожде» и иных ресурсах, предрекая неминуемый провал на президентских выборах. На самом деле, думаю, вопрос о ее результате все еще открыт, и на этот счет есть три сценария.

Первый - Собчак занимает последнее место (это глупо).

Второй - Собчак занимает третье-четвертое место с результатом от 5 до 7% (не намного лучше).

Третий - Собчак занимает второе место с результатом от 10 до 15% (самый разумный итог, позволяющий похоронить Навального и его политический полюс, что, собственно, и нужно Кремлю).

Скорее всего, выбор сценария зависит от того, в каком политическом статусе встретит Собчак день голосования. Если в качестве единого кандидата от оппозиции - случится чудо, и Навальный поддержит Собчак, а вместе с ним и все остальные либеральные бренды - то сработает 1 или 2 вариант. А вот если Собчак в азарте борьбы оторвется от оппозиционной либеральной тусовки, и мочить ее бывшие однополчане продолжат с еще большей яростью, чем Путина, то, боюсь, «серебряная медаль» на президентских выборах-2018 Ксении Анатольевне обеспечена.

Фото: choiz.me