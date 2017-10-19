Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Кому достанется «серебряная медаль» на президентских выборах-2018?
Мнение
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Андрей Серенко
ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья

Кому достанется «серебряная медаль» на президентских выборах-2018?Мнение

Сегодня, 12:13
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Волгоградские депутаты часов не наблюдают
Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона