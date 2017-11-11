Навальный в Волгограде вел себя, как обыкновенный хулиган-подросток

Еще о Навальном в Волгограде. Сравнивая мартовский и вчерашний визиты Навального, бросается в глаза его соскальзывание в лексику подворотни и откровенно хулиганской провокации, когда Леша вспоминал про волгоградского губернатора.

В отличие от марта, местные сторонники Навального, видимо, собрали для него все возможные слетни относительно Бочарова, и Леша жонглировал ими во время своего выступления, очевидно, пытаясь тем самым расположить собравшуюся «на него» подростковую (по возрасту или по уровню рефлексов) публику.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Вчера Навальным было сказано неожиданно много дерьма лично в адрес Бочарова, гораздо больше, чем, например, в отношении Путина, с которым вроде как Леша приехал соревноваться на президентских выборах. Вероятно, «мочилово губеров» становится частью предвыборной стратегии Навального в регионах. И, судя по вчерашнему представлению, Леша намерен делать это через прямые личные оскорбления в духе классического говнострела из соцсетей.

Не знаю, как будут реагировать на оскорбительные выпады Навального главы регионов. Пока такая реакция явно ожидается от Бочарова. Просто потому, что выборы выборами, а ответить хаму, публично оскорбившему тебя, нужно. Иначе говном будет не хам, а его жертва. Понятно, что Бочаров не может пойти по легкому и самому правильному пути - просто набить Леше морду (в исходе поединка у меня нет никаких сомнений, учитывая десантную выучку волгоградского губернатора).