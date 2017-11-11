Навальный в Волгограде вел себя, как обыкновенный хулиган-подросток

Навальный в Волгограде вел себя, как обыкновенный хулиган-подростокМнение
В отличие от марта, местные сторонники Навального, видимо, собрали для него все возможные слетни относительно Бочарова, и Леша жонглировал ими во время своего выступления, очевидно, пытаясь тем самым расположить собравшуюся «на него» подростковую (по возрасту или по уровню рефлексов) публику.
Вчера Навальным было сказано неожиданно много дерьма лично в адрес Бочарова, гораздо больше, чем, например, в отношении Путина, с которым вроде как Леша приехал соревноваться на президентских выборах. Вероятно, «мочилово губеров» становится частью предвыборной стратегии Навального в регионах. И, судя по вчерашнему представлению, Леша намерен делать это через прямые личные оскорбления в духе классического говнострела из соцсетей.
Не знаю, как будут реагировать на оскорбительные выпады Навального главы регионов. Пока такая реакция явно ожидается от Бочарова. Просто потому, что выборы выборами, а ответить хаму, публично оскорбившему тебя, нужно. Иначе говном будет не хам, а его жертва. Понятно, что Бочаров не может пойти по легкому и самому правильному пути - просто набить Леше морду (в исходе поединка у меня нет никаких сомнений, учитывая десантную выучку волгоградского губернатора).
Остается суд. Не сомневаюсь, что Бочаров его выиграет (свидетелей лешиного хулиганства было предостаточно). Еще раз повторюсь - дело не в большой политике, не в противостоянии власти и оппозиции. Просто Навальный вчера на митинге вел себя в отношении вполне конкретного человека, как обыкновенный хулиган-подросток, юный подонок из подворотни, считая себя вправе оскорблять безнаказанно того, кого ему захочется. А это неправильно.
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