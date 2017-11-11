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Навальный в Волгограде вел себя, как обыкновенный хулиган-подросток
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Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Андрей Серенко
ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья

Навальный в Волгограде вел себя, как обыкновенный хулиган-подростокМнение

Сегодня, 19:22
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