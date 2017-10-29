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Как подготовить автомобиль к зиме?
Сегодня, 10:00Фото: vgarazhe.org
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На этой неделе многих волгоградцев «напугал» первый снег. Шел он, правда, недолго и был мокрым.
Но все же, но вкупе с резким понижением температуры заставил задуматься автомобилистов о необходимости сменить резину. Но только в этом заключается подготовка автомобиля к зиме. Что еще стоит проверить, поменять, положить в багажник? ИА «НовостиВолгоград.ру» предлагает небольшой обзор основной подготовки автомобиля к зимним условиям эксплуатации.