Как подготовить автомобиль к зиме?

Зимние шины

Именно замену летней резины на зимнюю многие водители считают главным элементом при подготовке к холодному времени года. И это действительно так. Оставим рассказы о сказочных всесезонных покрышках для стран с более мягким климатом, наш совет – только шипованные или фрикционные шины.

Какие ставить? Советы давать сложно, здесь стоит учитывать огромное количество факторов. Но в последние годы специалисты рекомендуют при частых зимних поездках на длинные расстояние по трассам использовать шипованные покрышки, а вот для повседневной езды по расчищенным городским улицам достаточно фрикционных шин. Они и шумят меньше, и топливо экономят, а главное – в последние 5 лет технология их производства шагнула далеко вперед. И они уже мало чем уступают стандартной «шиповке».

Если ваши зимние шины уже установлены на второй комплект дисков, то перед установкой их стоит отбалансировать.

И последнее. В случае использования шипованных покрышек, не забудьте закрепить на заднем стекле вашего авто знак «Шипы».