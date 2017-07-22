Легенды и мифы молодого Волжского

Город на пустом месте?

Принято считать, что город Волжский возник на месте захудалого села Безродное. Многие видели историческое черно-белое фото — вросшая в землю хибара и на переднем плане покосившийся колодец. Вот так в советские годы нам представляли село Безродное. Но, говоря современным языком, это явный фейк.

Село после Великой Отечественной войны и правда было практически полностью разрушено. Во время боев за Сталинград здесь находились несколько госпиталей, формировались резервные части, находились штабы армий и наблюдательные пункты артиллерийских подразделений. Потому к Заволжью также было приковано внимание вражеской авиации.

А вот в начале 20 века это было очень крупное и богатое село с двухсотлетней историей и с населением до 12 тысяч человек. К 1917 году в селе всеми делами заправляли купцы, зажиточные крестьяне и духовенство. Они объединялись в пароходное товарищество, имели судоходную монополию от Царицына до Пришиба (ныне г. Ленинск), привозили и продавали товары, владели ветряными мельницами.