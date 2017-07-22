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Легенды и мифы молодого Волжского
22 июля
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Сегодня второму по величине городу Волгоградской области — Волжскому исполняется 63 года. Впрочем история города началась задолго до официальной даты регистрации населенного пункта — город Волжский. И даже задолго до начала строительства Волжской ГЭС.
Но сам город Волжский всё же молодой. Он - один из не многих искусственно созданных в СССР индустриальных городов в послевоенных период. Между тем, он имеет свою уникальную историю. И, не смотря на возраст, имеет свои легенды и даже мифы.